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«Demasiado fácil»: Arne Slot explica los problemas del Liverpool, que con la victoria del Aston Villa suma 20 derrotas en una temporada de pesadilla
Slot lamenta que los Reds «se vinieran abajo»
El técnico holandés criticó la fortaleza mental de su equipo tras ver cómo se desmoronaba en la segunda parte ante el Aston Villa. A pesar de un buen inicio, los Reds no aguantaron la presión una vez que el equipo de Unai Emery se adelantó en el marcador, un golpe que empaña la última semana de la temporada.
En declaraciones a Sky Sports, Slot dijo: «Hemos encajado demasiados goles y no hemos marcado suficientes. Estábamos metidos en el partido y con opciones, pero tras el 2-1 nos desmoronamos». Luego, en BBC MOTD, añadió: «Después del 2-1 se nos escapó el partido. En los primeros 10 minutos de la segunda parte tuvimos el control sin crear ocasiones, y eso ya nos ha pasado antes».
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El pésimo rendimiento fuera de casa empaña la temporada del Liverpool
La derrota en West Midlands es la vigésima del Liverpool esta temporada en todas las competiciones, incluida la Community Shield por penaltis. Su flojo rendimiento a domicilio, sobre todo ante grandes rivales, marca su declive.
Slot admitió que desconocía la causa exacta de los problemas a domicilio, pero reconoció que la forma en que encajaron los goles fue inaceptable. «En general, a los equipos les cuesta más fuera de casa, pero para un equipo de primera como el nuestro son demasiadas derrotas y puntos perdidos», admitió. «Eso tiene mucho que ver con que, en general, encajamos goles con demasiada facilidad. Creamos ocasiones, pero este curso no las aprovechamos tanto como el anterior. No ayuda que Alexander Isak apenas haya jugado o que Hugo Ekitike haya estado lesionado. Es lo que hay. La semana que viene nos centraremos en el Brentford».
Los problemas defensivos y la frustración de la afición llegan al límite
Las estadísticas desalientan a los hinchas del Liverpool, que por segundo fin de semana seguido abandonaron la grada de visitantes antes del final. El equipo ha encajado más de 50 goles en una temporada de 38 partidos de la Premier League por primera vez y ha mostrado gran vulnerabilidad en jugadas a balón parado. Ollie Watkins aprovechó esa fragilidad y declaró: «Están descoordinados en la zaga y siento que hay mucho espacio para correr. Voy a tener ocasiones contra ellos».
- AFP
Un futuro incierto en plena lucha por una plaza en la Liga de Campeones
A pesar del ambiente tóxico y los malos resultados, Slot se ha mantenido firme al frente del equipo. El neerlandés insiste en que nunca pensó en dimitir y cree que seguirá como entrenador la próxima temporada. «No es una decisión que dependa solo de mí, pero tengo todas las razones para creer que seré el entrenador del Liverpool la próxima temporada», declaró esta semana. Ahora los Reds deben recomponerse para la última jornada contra el Brentford, donde aún se juega el pase a la Liga de Campeones.