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«Demasiado dinero»: ¿cómo justifica Elliot Anderson una tarifa de traspaso de 116 millones de libras? El centrocampista del Manchester City y de Inglaterra se marcó un reto inspirado en Rodri
Una etiqueta de precio de nueve cifras colgando del cuello de Anderson
Anderson se convirtió en el jugador británico más caro de la historia cuando cambió una fructífera etapa en el Nottingham Forest por un nuevo comienzo en el Etihad Stadium. Desde entonces, ese récord lo ha superado otra estrella de Inglaterra, Morgan Rogers, tras su traspaso del Aston Villa al Chelsea.
Aunque se ha quitado un peso de encima, Anderson se encuentra ahora cargando con muchos más. Cualquier cambio a Mánchester hará que sus actuaciones queden bajo los focos más intensos.
Cuando en la ecuación entra una cifra de traspaso de nueve dígitos, cada actuación se analiza al detalle. Anderson no ha rehuido ese desafío y el jugador de 23 años, que ha disfrutado de un ascenso meteórico hasta convertirse en una figura destacada de la Premier League y del Mundial, confía en poder demostrar su valía.
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¿Cómo se medirá el valor de Anderson para el Manchester City?
Sin embargo, es un centrocampista de recuperación y distribución, más que un mediapunta creativo. A quienes tienen más instinto ofensivo se les puede juzgar fácilmente por sus goles y asistencias. Los defensas y los porteros, por su parte, consideran que dejar la portería a cero es su mayor baremo.
Como Anderson suele hacer su trabajo en silencio, pasando a veces desapercibido, ¿cómo ofrece un rendimiento medible a cambio de la considerable inversión del City? Cubrir el vacío dejado por la marcha de Rodri contribuiría en gran medida a disipar cualquier duda, ya que en el Etihad hay que llenar unas botas ganadoras del Balón de Oro y del Mundial.
Anderson llena el vacío dejado por el ganador del Balón de Oro Rodri
Preguntado por cómo Anderson ofrece una buena relación calidad-precio, el excentrocampista del City Hamann, hablando por cortesía de BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Así que, si alguien está ahí, obviamente tiene un valor; jugó bien con Inglaterra en el Mundial, jugó bien con el Forest.
«Y luego probablemente hay dos, tres o cuatro clubes interesados en sus servicios y, al final, quien pague más dinero se lo lleva. ¿Está justificado? Bueno, creo que hace tiempo que hemos superado ese punto en el que podíamos identificar-nos con las cifras y las cantidades de dinero que se pagan.
«Pero lo que tenemos que valorar es que Rodri fue elegido mejor jugador del mundo, y puede que vuelva a conseguirlo esta temporada. Es campeón de la Champions League, ahora también es campeón del mundo. Y sabemos lo importante que es esa posición porque no se trata solo de mantener la posesión del balón, también de organizar. Porque medio metro a la izquierda o a la derecha, no puedes dar información a los jugadores que tienes alrededor, y eso marca una enorme diferencia.
«Y él tiene que demostrar que lo hizo en el Forest, que lo hizo hasta cierto punto con Inglaterra, aunque tenía a Declan Rice a su lado. Ahora tiene que demostrar que puede hacerlo en el Manchester City. ¿Y es demasiado dinero? Sí, para mí lo es. Al mismo tiempo, si se acerca siquiera al nivel que ha mostrado Rodri en los últimos años, probablemente será dinero bien gastado».
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Manchester City 2026-27: dos victorias y el Coventry, lo siguiente
Anderson firmó un contrato de cinco años hasta 2031 cuando puso rumbo a Mánchester, y esas condiciones incluyen la opción de una ampliación de 12 meses más. El City activará encantado esa cláusula, o negociará una renovación, si la estrella de Inglaterra brilla en un equipo ganador de títulos.
El Manchester City, con Enzo Maresca sucediendo a Pep Guardiola al mando, ha disfrutado de un inicio impecable en su campaña 2026-27. Las victorias ante el Bournemouth y el Crystal Palace lo han situado en lo más alto de la clasificación, con un partido en casa ante el recién ascendido Coventry, dirigido por la exestrella del Chelsea Frank Lampard, como próximo compromiso.
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