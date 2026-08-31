Preguntado por cómo Anderson ofrece una buena relación calidad-precio, el excentrocampista del City Hamann, hablando por cortesía de BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Así que, si alguien está ahí, obviamente tiene un valor; jugó bien con Inglaterra en el Mundial, jugó bien con el Forest.

«Y luego probablemente hay dos, tres o cuatro clubes interesados en sus servicios y, al final, quien pague más dinero se lo lleva. ¿Está justificado? Bueno, creo que hace tiempo que hemos superado ese punto en el que podíamos identificar-nos con las cifras y las cantidades de dinero que se pagan.

«Pero lo que tenemos que valorar es que Rodri fue elegido mejor jugador del mundo, y puede que vuelva a conseguirlo esta temporada. Es campeón de la Champions League, ahora también es campeón del mundo. Y sabemos lo importante que es esa posición porque no se trata solo de mantener la posesión del balón, también de organizar. Porque medio metro a la izquierda o a la derecha, no puedes dar información a los jugadores que tienes alrededor, y eso marca una enorme diferencia.

«Y él tiene que demostrar que lo hizo en el Forest, que lo hizo hasta cierto punto con Inglaterra, aunque tenía a Declan Rice a su lado. Ahora tiene que demostrar que puede hacerlo en el Manchester City. ¿Y es demasiado dinero? Sí, para mí lo es. Al mismo tiempo, si se acerca siquiera al nivel que ha mostrado Rodri en los últimos años, probablemente será dinero bien gastado».