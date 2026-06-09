Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
WC to MLS GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Del Mundial a la MLS: Christian Pulisic, Mo Salah, Casemiro y otras seis estrellas podrían fichar por un equipo estadounidense tras el verano

Major League Soccer
FEATURES
M. Salah
B. Silva
Neymar
World Cup
M. Depay

Desde Christian Pulisic hasta Mohamed Salah, muchas superestrellas podrían llegar a la MLS tras el Mundial de 2026.

El Mundial traerá a algunas estrellas del fútbol a Estados Unidos. Con 48 equipos, grandes nombres serán clave en el resultado. Eso hace tan apasionante al torneo: los mejores dando lo mejor de sí.

Muchos ya tienen carreras consolidadas: Mohamed Salah, Neymar, Bernardo Silva y Casemiro son solo algunos ejemplos. Todos ellos comparten algo: su futuro en el fútbol de clubes es incierto, pues han rescindido sus contratos o estos han expirado, y hoy figuran sin equipo.

Esto resulta interesante para los aficionados de la Major League Soccer (MLS). Hoy, la liga no necesita esforzarse mucho en el reclutamiento. Su nivel de talento es conocido. Este Mundial funciona más como herramienta de reclutamiento que como demostración de legitimidad. ¿Quién podría aprovecharlo? Hay varios posibles fichajes que podrían dejar huella en la MLS tras la Copa. GOAL repasa los más destacados...

  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Mohamed Salah, Egipto

    Cuando Salah anunció que dejaría el Liverpool tras casi una década, a mitad de la temporada pasada, empezaron a circular rumores sobre su futuro. Más de seis meses después, aún se desconoce dónde jugará. Su vínculomásclaro es con San Diego FC, propiedad de un multimillonario egipcio. También suena NYCFC, que necesita un fichaje estrella para coincidir con la apertura del Etihad Park dentro de un año y mejorar su ataque.

    Además, el comisionado dela MLS, Don Garber, ha pedido públicamente su llegada. No sería el fichaje más importante de la liga (título que ostenta Lionel Messi), ni el segundo (David Beckham). Sin embargo, no hay duda de que sería el tercero. Salah es el deportista musulmán más relevante del mundo y uno de los mejores jugadores de su generación. Aunque seguramente haya interés de clubes europeos y saudíes, encajaría a la perfección en la Major League Soccer.

    • Anuncios
  • Casemiro BrasilGetty Images

    Casemiro, Brasil

    Hace un año, Casemiro era una estrella. Durante la temporada 2024-2025 sufrió y no encajó con Rubén Amorim en el Manchester United, pero brilló bajo Michael Carrick, quien pidió que se quedara.

    Sin embargo, el brasileño ha dejado claro que seguirá adelante y está a punto de fichar por la MLS. El LA Galaxy fue el primero interesado, pero, según se informa, el Inter de Miami ha presentado una oferta más seria. Además, el hecho de que hayan dejado marchar al canterano Benjamin Cremaschi al Parma por 4 millones de euros sugiere que hacen hueco en su plantilla para el veterano brasileño. A sus 34 años, sigue siendo una pieza clave para la Seleção.

  • Bernardo Silva PortugalGetty Images

    Bernardo Silva, Portugal

    Bernardo Silva es un futbolista magnífico: bajito, delgado y muy inteligente. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, lo adora y quizá algún día él mismo dirija un equipo. Acabará su contrato con el City este verano y saldrá gratis, así que tendrá muchas ofertas. El Barcelona lleva tiempo interesado y su fichaje a coste cero parece una excelente inversión.

    Sin embargo, ESPN informa que varios clubes de la MLS también lo siguen, y allí sería estrella desde el primer día.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic, selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    La idea se asemeja a la de 1994: tras ese Mundial, varias estrellas de EE. UU. ficharon por la MLS y su presencia impulsó la liga.

    Algunos creen que la actual generación necesitaría algo similar y hay indicios de que podría ocurrir. Se rumorea que Weston McKennie estuvo a punto de fichar por el FC Cincinnati hace dos años, pero la Juventus lo convenció para quedarse. Tras el Mundial, parecía un objetivo prioritario, sin embargo renovó con la Juve al final de la temporada.

    Pulisic, en cambio, vive una encrucijada: en la primera mitad de la temporada 2025-26 fue el mejor de la Serie A, pero después perdió protagonismo y acabó en el banquillo con Max Allegri. Su contrato termina en 2027 y hay rumores de salida. A sus 27 años, Pulisic podría firmar un último contrato en Europa, pero recalar en la MLS también tendría sentido.

    Además, Garber ha revelado en una entrevista con The Late Run que Pulisic estaría sin duda en su lista de deseos.



  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Memphis Depay, Países Bajos

    Resulta sorprendente que Memphis sea el máximo goleador histórico de la selección holandesa. Su carrera prometía mucho, pero unos traspasos desacertados, sobre todo al Manchester United, frenaron su progresión. En 2024 fichó por el Corinthians brasileño, donde no ha brillado, aunque mantiene la confianza de su país. Cualquier club de la MLS que busque refuerzos en ataque haría bien en fijarse en él.

  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar, Brasil

    Hace 18 meses se rumorea que Neymar ficharía por la MLS. En enero de 2025 se reportó un interés serio primero de Chicago y luego de Miami, pero ninguna ciudad alcanzó un acuerdo económico con el Al-Hilal de Arabia Saudí. Finalmente, Neymar fichó por el Santos, su club de origen, y tuvo un rendimiento irregular hasta integrar la selección brasileña para el Mundial. Realizó actuaciones memorables, pese a jugar con una lesión de rodilla.

    En las últimas semanas diversas lesiones han limitado su participación; la última, una distensión en la pantorrilla, puso en duda su presencia en el Mundial. Aun así, se mantiene en la selección brasileña y parece dispuesto a seguir. Su contrato con el Santos vence a finales de año, y recientemente han surgido rumores que lo vinculan con el FC Cincinnati, por lo que la posibilidad de su fichaje por la MLS sigue viva.