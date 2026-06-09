Del Mundial a la MLS: Christian Pulisic, Mo Salah, Casemiro y otras seis estrellas podrían fichar en EE. UU. tras el verano

El Mundial traerá a algunas estrellas del fútbol a Estados Unidos. Con 48 equipos, grandes nombres tendrán un papel decisivo. Eso hace tan apasionante al torneo: los mejores dando lo mejor de sí.

Muchos ya tienen carreras consolidadas: Mohamed Salah, Neymar, Bernardo Silva y Casemiro son solo algunos ejemplos. Todos ellos comparten algo: su futuro en el fútbol de clubes es incierto, pues han acordado rescisiones o sus contratos han expirado. Al escribir estas líneas, los cuatro están sin equipo.

Esto resulta interesante para los aficionados de la Major League Soccer (MLS). Hoy, la liga no necesita esforzarse mucho en reclutamiento. Su nivel de talento es conocido. Este Mundial funciona más como herramienta de reclutamiento que como un grito de legitimidad. ¿Quién podría aprovecharlo? Hay varios posibles fichajes que podrían dejar huella en la MLS tras la Copa. GOAL repasa los nombres más destacados...