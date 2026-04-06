Del Crystal Palace al cerebro ofensivo de Europa: cómo Michael Olise se convirtió en «el mejor extremo del mundo» en el Bayern de Múnich

Sin embargo, al igual que Kompany, la leyenda del club Thomas Müller se mostró convencido de que Olise aún tiene mucho más que ofrecer. Por ello, no tardó en señalar que «a un jugador del Bayern no se le juzga por una sola temporada, sino por su rendimiento constante a lo largo de varias temporadas».
No obstante, Müller se mostró sumamente convencido de que Olise tenía el empuje y la determinación necesarios para alcanzar nuevas cotas: «En su carácter veo una pasión por mejorar. Por eso, los aficionados pueden esperar con ilusión su futuro en el club, porque no creo que sea una estrella de un solo éxito».
Muller también tenía razón, ya que la segunda temporada de Olise en el Bayern ha sido aún más impresionante que la primera. Ningún extremo de las «cinco grandes» ligas europeas ha participado directamente en más goles en todas las competiciones en la temporada 2025-26 que Olise (37), mientras que ningún jugador ha dado más asistencias (23).
No es de extrañar, pues, que se haya convertido en uno de los favoritos de sus compañeros delanteros Harry Kane y Luis Díaz, ambos boquiabiertos ante la habilidad de Olise con el regate. Kane ha elogiado en repetidas ocasiones la capacidad de Olise para regatear a los rivales con aparente facilidad, mientras que Díaz —un jugador con una habilidad increíble— afirma: «Michael te destroza en situaciones de uno contra uno. Tiene un talento técnico increíble y marca la diferencia».