«Dejemos de andarnos con rodeos con respecto a Florian Wirtz»: un exjugador profesional saca a colación la posible venta de la estrella del Liverpool

Aunque el rendimiento de Wirtz ha ido mejorando en los últimos meses, esta semana decepcionó en la derrota por 0-1 del Liverpool ante el Galatasaray en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Burley, que jugó durante mucho tiempo en el Chelsea FC, el Celtic de Glasgow y el Derby County, entre otros, preguntó: «Si no marca goles, ¿dónde están sus pases? ¿Dónde están esos regates y esas carreras desconcertantes que mostró en Leverkusen, con las que se deshacía de tres o cuatro rivales y tras las cuales remataba con sangre fría? ¿Dónde está todo eso?».

Otro punto clave es la posición que ocupa Wirtz en el equipo de Arne Slot. Al comienzo de la temporada pudo jugar en su posición favorita, el centro del campo ofensivo. Sin embargo, sus actuaciones allí no fueron las esperadas y Slot desmanteló así su probada línea central de la temporada en la que se proclamaron campeones, formada por Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister y Ryan Gravenberch.

Así que, ahora, Wirtz juega en la banda izquierda del ataque. Pero para Burley eso no es una solución a largo plazo: «Probablemente jugará su mejor fútbol como número 10. Y si eso no funciona, el Liverpool tendrá que venderlo». Wirtz ha sido hasta ahora «un poco un desperdicio», según el veredicto del técnico de 54 años.

Sin embargo, hasta ahora los responsables del Liverpool se muestran pacientes con el talentoso técnico de 22 años, y una venta tras solo una temporada no es, al menos oficialmente, una opción. El contrato de Wirtz con el sexto clasificado de la Premier League se extiende hasta 2030.