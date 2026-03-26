Dejan Kulusevski se somete a una segunda operación de rodilla; la estrella del Tottenham ofrece una inusual actualización tras diez meses de baja por lesión

Ha sido un periodo difícil para el sueco, que lleva ya más de 10 meses fuera de los terrenos de juego. Lo que en un principio se esperaba que fuera una recuperación breve se ha convertido en un complejo proceso médico que ha exigido una paciencia extrema tanto por parte del jugador como del club.

Al impacto físico de la lesión se ha sumado el desafío mental de ver desde la grada cómo sus compañeros han atravesado una temporada de pesadilla, con los Spurs luchando ahora por la permanencia en la Premier League. Esta segunda operación tiene como objetivo resolver los problemas persistentes que le han impedido alcanzar las últimas fases de su preparación física, tal y como informa The Athletic.



