Getty Images Sport
Traducido por
Dejan Kulusevski se pierde el Mundial tras un año de lesiones. El jugador del Tottenham queda fuera de la convocatoria de Suecia, al igual que Viktor Gyökeres y Alexander Isak
Potter confirma la ausencia de Kulusevski
El seleccionador sueco, Graham Potter, confirmó la lista de 26 jugadores para el Mundial, y la gran ausencia es la estrella del Tottenham, Kulusevski.
El mediapunta no juega desde mayo de 2025, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en la derrota del Tottenham por 2-0 ante el Crystal Palace, lo que acabó con sus esperanzas de representar a su país en la máxima cita futbolística.
A pesar de su esfuerzo por recuperarse a tiempo, aún no entrena al máximo en Hotspur Way y realiza su rehabilitación en el extranjero, lejos de la competencia.
Su ausencia cierra un año agotador con dos operaciones en la rodilla.
- Getty Images Sport
Las dudas de De Zerbi se confirmaron.
La noticia, aunque dura para el jugador, no sorprendió en el Tottenham. El entrenador, Roberto De Zerbi, ya había dudado de que Kulusevski viajara a Estados Unidos por su falta de minutos en competición.
«No conozco bien la situación», admitió De Zerbi. «Para mí es difícil entender cómo puede jugar en el Mundial si no ha disputado ningún partido esta temporada».
El talento sigue presente en las filas de Suecia
Aunque Kulusevski se queda fuera, Suecia mantiene mucho talento de la Premier League. Los delanteros Viktor Gyokeres (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool) liderarán el ataque de Potter. También destaca la inclusión del joven Lucas Bergvall, del Tottenham.
Completan la lista los ingleses Yasin Ayari (Brighton), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds) y Anthony Elanga (Newcastle).
Potter combina defensas experimentados y delanteros dinámicos, pues Suecia se prepara para una exigente fase de grupos en su concentración de Texas.
- Getty Images Sport
Nos esperan los retos del Grupo F en Texas
Suecia debutará en el Grupo F el 15 de junio ante Túnez. Cinco días después enfrentará a los Países Bajos y cerrará la fase de grupos contra Japón. Sin la creatividad de Kulusevski, Potter necesita que sus demás estrellas se destaquen para avanzar en la eliminatoria.