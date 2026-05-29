Dimarco admitió que no esperaba este éxito tras la decepción del año pasado y calificó la campaña como la mejor temporada de su carrera. En declaraciones a Sky Sport, reconoció que las críticas recibidas al final de la temporada anterior le afectaron mucho, especialmente las que dudaban de su nivel.

«Ha sido la mejor temporada de mi carrera. Partimos de una situación difícil, y ganar dos trofeos como el Scudetto y la Coppa Italia, rematándolo todo con el premio al MVP, es algo extraordinario que, sinceramente, no pensaba que pudiera lograr al comienzo de la temporada», explicó Dimarco.

«Se lo dedico a mi familia y a quienes a finales del año pasado dijeron que estaba acabado. Dijeron que había que venderme, que solo aguantaba 35 minutos, que no sabía defender. Duele leer eso, pero cada vez que piso el campo con esta camiseta doy más del 100 %».