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Deco responde sobre las acusaciones de la reunión por el fichaje de João Pedro, mientras un directivo del Barcelona admite que Robert Lewandowski es «casi imposible de sustituir»
El reto de sustituir a una leyenda
El Barcelona se prepara para la era pos-Lewandowski. El director deportivo, Deco, admite que fichar a un sustituto es complicado. El delantero polaco se despidió con emoción del Camp Nou, y el club busca urgentemente un nuevo ‘9’.
En declaraciones a ESPN sobre la búsqueda de un nuevo ‘9’, Deco admitió: «Es casi imposible sustituir a Robert, el mejor delantero de los últimos años. En el Barça es difícil de sustituir, pero el fútbol es así. Ferran [Torres] llegó como extremo y se transformó en un 9. Es hora de tomar decisiones y reforzar el equipo», explicó el excentrocampista del Barça.
- AFP
El homenaje de Deco al polaco que se marcha
El impacto de Lewandowski en Cataluña ha sido clave para que el club recupere su dominio nacional. Desde su llegada en 2022 ha conquistado siete títulos, incluidos tres de La Liga. En su despedida del Camp Nou, en la victoria 3-1 sobre el Betis, recibió una ovación de pie y un trofeo conmemorativo de la directiva.
Deco destacó su legado: «Robert ya forma parte del escudo del Barça y siempre le estaremos agradecidos. Gracias a él hemos alcanzado credibilidad deportiva».
Aclaración sobre los rumores sobre Pedro y Álvarez
Mientras avanza la búsqueda, varios jugadores destacados suenan para fichar por el Barça. El Daily Mail afirmó que Deco viajó a Londres para reunirse con los representantes del delantero del Chelsea, Pedro. Sin embargo, Deco lo negó al ser consultado.
«No fui a ver a João Pedro; todos se equivocan», afirmó, aunque se mostró evasivo sobre la lista real de candidatos. También suena con fuerza el nombre de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, si bien la competencia del Arsenal y el París Saint-Germain complica su fichaje. Deco concluyó: «No descartamos ni fichamos a nadie, estamos hablando».
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El camino que nos espera
Con el viaje a Valencia para cerrar la temporada de La Liga, todos mirarán a Deco y a la directiva para ver si logran lo «imposible»: encontrar un sucesor digno de Lewandowski en el mercado de verano. Se espera que el Barcelona luche por la Champions League la próxima temporada bajo Hansi Flick, y fichar otro delantero centro goleador podría ser clave.