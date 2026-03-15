Getty Images Sport
Traducido por
Deco ofrece nuevas noticias sobre el futuro de Marcus Rashford en el Barcelona y explica por qué «aún no hay nada decidido»
Deco aclara su postura sobre el traspaso de Rashford
Se ha especulado con que el Barcelona activará la opción de compra incluida en la cesión de Rashford para retenerlo en el Camp Nou. Deco ha sido interrogado sobre la situación y ha explicado cuál es su postura con respecto al internacional inglés. El domingo declaró a los periodistas: «¿Que si se queda Rashford? Tenemos las ideas claras respecto a Rashford y sabemos lo que hay que hacer para que se quede».
Al referirse al retraso, Deco añadió: «Pero el asunto está ligado al juego limpio financiero, a las prioridades, al rendimiento y a la decisión del entrenador, y es algo que aún no hemos hecho porque no es el momento adecuado». Estos factores indican que, aunque Rashford ha causado una buena impresión, forma parte de un rompecabezas más amplio que Hansi Flick y la directiva aún están armando.
- Getty Images Sport
¿Otra cesión para Rashford?
El camino para retener a Rashford en España no está exento de obstáculos. El Barcelona sigue operando bajo estrictas restricciones financieras, y se ha especulado con que el club podría intentar convencer al Manchester United para que acepte otra cesión en lugar de un traspaso definitivo. El presidente electo, Joan Laporta, ha insinuado que esa es la vía que el Barcelona podría seguir. Ha declarado: «Podríamos prolongar la cesión. Depende de lo que quiera Deco. Hay fórmulas, como pagar parte de la opción de compra al Manchester United y resolver el resto más adelante».
¿Supone la opción de compra un problema para el Barça?
Rashford llegó al Barcelona con un marco específico ya establecido. El acuerdo de cesión entre los dos gigantes europeos incluía una opción de compra de 30 millones de euros, que se complementaba con una estructura contractual preacordada en caso de que el club catalán decidiera hacer permanente el traspaso al final de la temporada.
Las limitaciones financieras del Barcelona hacen que se haya especulado con que los catalanes intentarían rebajar el precio de venta que pide el Manchester United por Rashford, pero los Red Devils no quieren ceder en lo que respecta al precio.
- Getty Images Sport
La cláusula de Rashford
El Barcelona tendrá que renegociar con el Manchester United si desea modificar el acuerdo vigente, una situación que al United podría resultarle favorable.
Tras marcar 10 goles y dar 13 asistencias con los blaugranas, el valor de mercado de Rashford se ha disparado muy por encima de los 30 millones de euros acordados el verano pasado. Aunque es probable que su precio aumente significativamente en cualquier nueva negociación, las fuentes sugieren que es poco probable que el Barça se eche atrás. La decisión final sobre un traspaso definitivo se aplazará hasta el final de la temporada para evaluar plenamente el éxito de su cesión.
Anuncios