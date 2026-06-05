Declan Rice está «a la altura» de Steven Gerrard y Bryan Robson, reconoce un excentrocampista de Inglaterra, quien añade que la estrella del Arsenal vale hoy más de 150 millones de libras

Las leyendas Gerrard (Liverpool) y Robson (Manchester United) ya capitanearon a Inglaterra en Copas del Mundo: 1986/1990 y 2010/2014, respectivamente.

Rice, centrocampista de 27 años, aspira a suceder a Kane, quien por ahora mantiene el brazalete.

Cuando lo haga, todo indica que el brazalete recaerá en un mediocampista, y la selección ya está lista para asumir el liderazgo desde la mitad del campo. Es algo habitual: muchos capitanes han salido del centro del campo.

Rice, formado en West Ham y fichado por el Arsenal en 2023 por 105 millones de libras (141 millones de dólares), ya es el futbolista británico más caro de la historia y parece listo para asumir el trono cuando llegue el momento.

Ese récord quizá caiga pronto, pero el Arsenal valoró un fichaje que sorprendió en 2023. Rice les ayudó a acabar con 22 años sin título liguero y a llegar a la final de la Champions.