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Declan Rice, Bukayo Saka y Noni Madueke abandonan la convocatoria de Inglaterra, mientras que Thomas Tuchel se muestra «preocupado» por la lesión de la estrella del Arsenal de cara al partido contra Japón
El trío del Arsenal encabeza una salida masiva
El momento resulta especialmente frustrante para Tuchel, que esperaba poder reincorporar a sus jugadores veteranos clave tras haberles concedido un breve descanso. En cambio, los dos jugadores del Arsenal regresan al norte de Londres para sumarse a una lista cada vez más larga de preocupaciones para Mikel Arteta. Ahora que la lucha por el título de la Premier League llega a un punto crítico, los aficionados estarán pendientes de los resultados de las pruebas médicas de dos de sus jugadores más influyentes.
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Tuchel admite su preocupación por la lesión de Madueke
Aunque las bajas de Rice y Saka son por precaución, la situación de Noni Madueke suscita mayor preocupación, ya que cayó con fuerza sobre su rodilla izquierda durante el empate contra Uruguay. El jugador de 24 años se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 37 tras una dura entrada de Rodrigo Aguirre y más tarde se le vio salir del estadio con la pierna inmovilizada con una férula protectora. Esto supone un duro golpe para un jugador que buscaba afianzarse en los planes de Tuchel.
«Estoy preocupado, por supuesto, porque creo que era un jugador decisivo», dijo Tuchel sobre el extremo del Arsenal. «Empezó bien, estaba lleno de energía, estaba listo para jugar. Estoy muy triste y disgustado, y espero que no sea una lesión grave. Y creo que contra un equipo como Uruguay, que se basa en los uno contra uno para aislar a los rivales, él abre espacios y podría haber sido un jugador clave para nosotros, que es lo que es».
Stones y Wharton se suman a la lista de lesionados
La plaga de lesiones no se limita a la selección del Arsenal. El defensa del Manchester City John Stones también se ha visto obligado a abandonar la concentración tras sufrir una lesión en la pantorrilla. Stones iba a ser titular en el partido contra Uruguay, pero sintió molestias durante el calentamiento, lo que provocó su retirada. Adam Wharton, del Crystal Palace, es otra baja que regresa a su club para recibir tratamiento adicional, a medida que aumenta el desgaste físico provocado por el parón internacional.
Tuchel expresó su solidaridad con Stones, afirmando: «Obviamente está muy afectado y, en estos momentos, cuenta con todo mi apoyo, porque eso le ayuda más que presionarle aún más». Otras bajas incluyen a Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin y el portero Aaron Ramsdale, aunque estas decisiones son en parte tácticas, ya que Tuchel busca rotar su plantilla y dar oportunidades a los que llegan tarde a la concentración.
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Llegan refuerzos, pero la presión sigue siendo la misma
A pesar del elevado número de bajas, Inglaterra se verá reforzada con la llegada del capitán Harry Kane y de varios otros jugadores que se incorporaron al equipo el viernes. Morgan Rogers, Anthony Gordon y Marc Guehi figuran entre los que jugarán contra Japón, mientras Tuchel sigue buscando el equilibrio adecuado de cara al Mundial. El entrenador ya había explicado anteriormente su decisión de dividir la plantilla en dos para gestionar la carga de trabajo durante una temporada tan apretada.
La plantilla cuenta actualmente con 27 jugadores, y el defensa Ben White, muy criticado, permanece en el grupo a pesar de haber sido abucheado por parte del público de Wembley durante el partido contra Uruguay. White, en su primera aparición desde el Mundial de 2022, vivió una noche agridulce tras marcar el único gol de Inglaterra y provocar el penalti que permitió a los sudamericanos empatar. Tuchel se enfrenta ahora al reto de levantar la moral y encontrar la fórmula ganadora contra Japón sin varios de sus titulares más fiables.