En una entrevista con la revista «kicker», respondió con un seco «sí» al ser preguntado si se quedaría en Leipzig la próxima temporada. Sobre el interés de otros clubes, el marfileño dijo: «Por ahora no pienso en eso. Estoy en Leipzig y me gusta jugar aquí». Diomande admitió que la clasificación a la Liga de Campeones influyó en su decisión: «Al final, lo que cuenta son siempre las estadísticas. Ha sido un año fantástico para mí», afirmó.
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Decisión sorprendente: el joven de la Bundesliga valorado en 75 millones de euros no quiere cambiar de equipo
Diomande fue una de las revelaciones de la última Bundesliga. El Leipzig lo fichó al Leganés por 20 millones, y el extremo de 19 años brilló por su velocidad y su desequilibrio en el uno contra uno. Acabó la temporada con 23 puntos en 36 partidos. «Gastar 20 millones de euros en un jugador que nadie conoce ya era un gran riesgo», comentó Diomande.
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Los principales clubes europeos tienen a Yan Diomande en el punto de mira
Gracias a sus excelentes actuaciones, los grandes clubes de Europa ya se fijaron en Diomande. «Empecé con dificultades, pero aproveché mi oportunidad y ahora soy clave para el equipo», recordó el jugador sobre su primera temporada en Leipzig.
Liverpool lo sigue para reemplazar a Mohamed Salah, mientras que el Bayern, aunque interesado, podría optar por Anthony Gordon, del Newcastle United.
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Yan Diomande: con Costa de Marfil en el Mundial contra Alemania
Diomande, cuyo valor de mercado ha alcanzado los 75 millones de euros, está vinculado al Leipzig hasta 2030. La semana pasada, el seleccionador Emerson Fae le convocó para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En la fase de grupos se medirá a Alemania el 20 de junio a las 22:00 en Toronto.
Las estadísticas de Yan Diomande en la temporada 25/26:
Partidos: 36 Minutos jugados: 2724 Goles: 13 Asistencias: 10