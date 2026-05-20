Decepción para Rafael Leão: Arsenal, Manchester United y Barcelona rechazan su fichaje

Leao vive un verano complicado: Arsenal, United y Barcelona han descartado ficharlo. Según Sportitalia, el AC Milan y sus agentes intentaron vender al delantero de 26 años, pero solo recibieron respuestas frías.

Pese a sus 49,5 millones de euros de fichaje en 2019 y a sus goles y asistencias, su atractivo ha caído. Los tres clubes rehusaron pagar lo exigido para sacarlo de San Siro, lo que complica la remodelación de la plantilla del Milan.