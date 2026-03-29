A la exguardameta de la selección nacional Almuth Schult no le dice nada Antonio Rüdiger en la selección alemana.
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«Deberías dejarlo en casa alguna vez»: una exjugadora internacional critica duramente a una estrella de la DFB
«Si Julian Nagelsmann dice que está en periodo de prueba: ¿qué tiene que pasar para que ese periodo de prueba se convierta en una sanción? Eso me afecta», declaró Schult el domingo en el programa «Doppelpass» de Sport1. Aunque la emotividad es positiva en cierto modo, no debe «derivar en odio, insultos o discriminación», explicó la campeona olímpica.
Rüdiger, del Real Madrid, ha destacado en el pasado por sus acciones fuera del terreno de juego: desde insultos a aficionados y árbitros, pasando por el «gesto de decapitación», hasta el incidente en la final de la Copa del Rey, cuando lanzó un objeto al árbitro y fue sancionado con seis partidos. Además, su brutal falta en el partido contra el Getafe causó consternación entre muchos.
Tras su error en el Clásico, algunos observadores llegaron incluso a pedir la expulsión de Rüdiger de la selección nacional. Julian Nagelsmann optó, en cambio, por una especie de periodo de prueba. «Se ha alcanzado el límite. No debe permitirse más, de lo contrario habrá consecuencias más graves», afirmó.
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Schult: «Probablemente no le tenga en el punto de mira»
El hecho de que, a pesar de la amenaza de Nagelsmann, aún no haya habido consecuencias, le resulta incomprensible a Schult: «Si lo tienes en el punto de mira, tienes que ser consecuente y dejarlo en casa alguna vez. Pero probablemente no lo tiene en el punto de mira. De hecho, es el vicecapitán, y eso me molesta mucho».
En lo deportivo, la temporada de Rüdiger en el Real Madrid no está siendo del todo óptima. Sobre todo las lesiones hacen que el defensa central se vea frenado una y otra vez, por lo que hasta ahora solo ha disputado 18 partidos con los blancos. En la selección alemana, actualmente debe situarse en la jerarquía por detrás de Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck.
El lunes, Rüdiger se enfrentará con Alemania a Ghana en un partido amistoso (20:45 h).
Antonio Rüdiger: estadísticas de la temporada 2025/26
Juegos
18
Goles
1
Asistencias
0
Minutos jugados
1.515