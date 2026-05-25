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«¡Deberían avergonzarse!» - Gary Neville arremete contra los jugadores del Tottenham por una temporada «patética» y se burla del lema del club
Neville no se anda con rodeos al calificar a los Spurs de «patéticos»
El Tottenham se salvó del descenso por solo dos puntos. Aun así, el alivio no evita las críticas: Neville lidera las voces que censuran a una plantilla con grandes recursos que no ha cumplido las expectativas. Al preguntarle si los Spurs habían tocado fondo, la leyenda del United fue contundente.
«¿Es exagerado decir que han sido patéticos? ¿Que deberían avergonzarse de sí mismos? Probablemente no», declaró Neville a Sky Sports. «Esto es el Tottenham Hotspur. Sé que a veces se burlan de mí por decir que esto es el Manchester United, pero se trata de un club de fútbol con una tradición increíble.
Ganaron la Europa League el año pasado, lo cual fue fantástico para la afición, pero llevan mucho tiempo sin estar a la altura y rindiendo por debajo de lo esperado. Este bajo rendimiento es otro nivel, sobre todo en los dos últimos años en la Premier League».
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Cuestionando el lema «Atreverse es hacer»
Neville criticó el ambiente del vestuario del club londinense y sugirió que muchos jugadores no merecen llevar la camiseta. «Los aficionados celebraban porque para ellos es algo real», afirmó. «Para algunos jugadores es real, pero otros no parecen querer estar en el autobús; eso es lo que Roberto De Zerbi deberá resolver, y quizá ya lo haya hecho».
Burlándose del lema del club, concluyó: «En el campo, los hechos valen más que las palabras. Atreverse es hacer: ¿lo hacen estos jugadores? No lo creo. ¿Están unidos? No, no lo creo».
Los propietarios, en el punto de mira por su falta de liderazgo
Las críticas no se limitaron a los jugadores: Neville apuntó a la directiva y a los constantes cambios de entrenador que han marcado la temporada. Desde la salida de Ange Postecoglou hasta los breves pasajes de Thomas Frank e Igor Tudor, el comentarista considera que la propiedad ha perdido la confianza de la afición por decisiones inconsistentes.
«¿Hay conexión en todo el club? No; se rumorea que los propietarios llevan años intentando venderlo y sacar el mayor precio», afirmó Neville. «Han hecho bien la infraestructura, pero han fallado a los aficionados en el campo, y eso es lo importante. Hace falta un reinicio total; una autopsia profunda del club.
Cuando eres dueño de un club —y yo lo soy—, a veces debes mirarte al espejo. El éxito no llega por lo que hacen los aficionados, los jugadores o los entrenadores, sino por las decisiones que tú tomas.
Nombrar a Igor Tudor y despedirlo semanas después demuestra que el fichaje nunca encajó. Antes, echaron a Ange Postecoglou, trajeron a Thomas Frank, luego a Tudor y ahora a De Zerbi.
Es una montaña rusa de temporada. Han perdido credibilidad y confianza; se ven las pancartas contra los propietarios y no me sorprende».
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De Zerbi se enfrenta a una dura batalla
De Zerbi debe reconstruir el equipo: deshacerse de los jugadores que no rinden y crear una mentalidad ganadora. Neville insiste en que sea implacable en el mercado de fichajes para lograr el “equipo de ensueño” y advierte que la plantilla actual requiere una renovación total si quiere volver a ser competitiva.
«No ganar en casa desde Navidad es impactante para un plantel costoso y un club de esta envergadura; son frágiles, débiles y vulnerables, y la autopsia debe empezar», concluyó Neville. «Ahora que lo saben de verdad, tras haber escapado hoy, pueden empezar a arrasar con todo en ese vestuario, porque eso es lo que tienen que hacer».