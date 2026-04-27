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¿Debería Yoane Wissa haber evitado el dorsal número 9 de Alan Shearer? El delantero del Newcastle, fichado por 55 millones de libras, cuenta con el apoyo de todos para recuperarse tras una temporada marcada por las lesiones en la que marcó tres goles
Una lesión y tres goles: la primera temporada de Wissa en el Newcastle
Una lesión de rodilla sufrida con la selección de la República Democrática del Congo en septiembre de 2025 anticipó la difícil adaptación de Wissa al Newcastle. Días después de su costoso fichaje, el incansable delantero de 29 años se perdió tres meses de competición.
Debutó el 6 de diciembre y, desde entonces, solo ha marcado tres goles en 24 partidos; uno en la Premier League, tras anotar 19 en su última temporada en el oeste de Londres.
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¿Conseguirá Wissa demostrar que vale los 55 millones de libras que costó?
Es evidente que el Newcastle aún no ha visto lo mejor de Wissa; un grave error en los últimos minutos ante el Arsenal costó otra derrota al equipo de Eddie Howe. ¿Volverá a brillar cuando recupere su mejor forma y confianza?
Al preguntarle, M’Poku, exinternacional congoleño y estrella de la Baller League UK, declaró a GOAL: «Si el Newcastle lo fichó, saben por qué. Tiene calidad.
No sé si lo usan como en el Brentford, que jugaba con dos delanteros, mientras que aquí no. Así que no sé cómo querrán cambiar.
Pero ya ha demostrado en la Premier League que puede jugar y marcar. Sufrió lesiones graves que le dificultaron adaptarse rápido. Siempre se necesita un periodo de adaptación, aunque ya estés en el país. Estoy seguro de que se recuperará y demostrará su valía».
¿Debería Wissa haber evitado la emblemática camiseta con el número 9 del Newcastle?
Wissa llevó el 11 en el Brentford, pero al llegar al noreste optó por un dorsal emblemático. En lugar de evitar la presión de seguir a Shearer, Malcolm Macdonald y Jackie Milburn, aceptó el reto.
Al preguntársele si Wissa debería haber elegido un camino más discreto, M’Poku añadió: «No lo creo. No creo que al llegar pensara: “Tengo la presión de Shearer”. Es una leyenda y lo seguirá siendo; ningún ‘9’ borrará lo que logró».
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Un final por todo lo alto: las últimas jornadas de la temporada 2025-26
Wissa, que firmó cuatro años con el Newcastle, debe demostrar su valía. Quedan cuatro jornadas para el final de la Premier 2025-26 y los Magpies reciben al Brighton el sábado.
M’Poku, que acaba de incorporarse al equipo Yanited de Angry Ginge para disputar la competición de fútbol 6 en el Copper Box Arena, seguirá de cerca el rendimiento de Wissa a corto y largo plazo.
Baller League se emite en directo todos los lunes a partir de las 17:00 h en www.youtube.com/@BallerLeagueUK.