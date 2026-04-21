Sin embargo, aún no hay oferta concreta del Madrid a Hoeneß. El sobrino del presidente del Bayern tiene contrato con el VfB hasta 2028 sin cláusula de rescisión, así que el Real Madrid debería negociar un traspaso con el Stuttgart si se lo toma en serio.

Hoeneß tomó las riendas del VfB en primavera de 2023, cuando luchaba por evitar el descenso, y lo mantuvo en Primera tras la promoción. La temporada siguiente lo llevó al subcampeonato y a la Liga de Campeones, afianzándolo como candidato habitual a competiciones europeas. El año pasado conquistó la Copa DFB y ahora busca revalidar el título; el jueves afronta las semifinales ante el SC Freiburg. Actualmente cuartos, el equipo aspira a regresar a la Liga de Campeones.

Su buen trabajo le ha relacionado con grandes clubes como Manchester United y Chelsea, pero en marzo de 2025 renovó hasta 2028. «Cuando llegué al VfB hace casi dos años, estábamos en el puesto 18 y la situación era difícil. Sin embargo, en aquel momento, fichar por el VfB me pareció lo correcto. Y ahora me parece igual de acertado renovar el contrato», declaró Hoeneß.