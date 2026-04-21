Según Sport Bild, Hoeneß es uno de los candidatos que el Real Madrid considera para reemplazar a Álvaro Arbeloa el próximo verano.
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¿Debería preocuparse el VfB Stuttgart? Un grande de Europa está encantado con Sebastian Hoeneß y evalúa ficharlo para el verano
Arbeloa, que se encamina hacia una temporada sin títulos con el Real Madrid, reemplazó a Xabi Alonso en enero tras su destitución. A pesar de que su contrato llega hasta 2027, tras la eliminación en cuartos de la Champions ante el Bayern, todo indica que dejará el cargo al final de este curso. The Athletic ya dio su salida como «muy probable» la semana pasada.
Para reconstruir un equipo ganador, el Real Madrid considera, entre otros, a Hoeneß. Según Sport Bild, los madridistas analizan de cerca al técnico alemán de 43 años, impresionados por el valiente estilo de juego del Stuttgart y su capacidad para construir un equipo competitivo sin fichar estrellas consolidadas.
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¿Rescindirá el Real Madrid el contrato de Sebastian Hoeneß con el VfB Stuttgart?
Sin embargo, aún no hay oferta concreta del Madrid a Hoeneß. El sobrino del presidente del Bayern tiene contrato con el VfB hasta 2028 sin cláusula de rescisión, así que el Real Madrid debería negociar un traspaso con el Stuttgart si se lo toma en serio.
Hoeneß tomó las riendas del VfB en primavera de 2023, cuando luchaba por evitar el descenso, y lo mantuvo en Primera tras la promoción. La temporada siguiente lo llevó al subcampeonato y a la Liga de Campeones, afianzándolo como candidato habitual a competiciones europeas. El año pasado conquistó la Copa DFB y ahora busca revalidar el título; el jueves afronta las semifinales ante el SC Freiburg. Actualmente cuartos, el equipo aspira a regresar a la Liga de Campeones.
Su buen trabajo le ha relacionado con grandes clubes como Manchester United y Chelsea, pero en marzo de 2025 renovó hasta 2028. «Cuando llegué al VfB hace casi dos años, estábamos en el puesto 18 y la situación era difícil. Sin embargo, en aquel momento, fichar por el VfB me pareció lo correcto. Y ahora me parece igual de acertado renovar el contrato», declaró Hoeneß.
¿Sebastian Hoeneß al Real Madrid? Sus etapas como entrenador hasta la fecha
Periodo
Equipo
2011-2013
Hertha Zehlendorf Sub-19
2014–2016: RB Leipzig (juvenil)
RB Leipzig Juvenil
2016–2017
RB Leipzig Sub-17
2017-2019
FC Bayern Sub-19
2019–2020
FC Bayern II
2020–2022
TSG Hoffenheim
desde abril de 2023
VfB Stuttgart