«¡Debería poder hablar!»: Florian Wirtz explica por qué le gustó la publicación de Mohamed Salah en Instagram, donde el egipcio lanzó una indirecta al entrenador del Liverpool, Arne Slot

A pesar de las especulaciones en los medios sobre un enfrentamiento entre la plantilla y el seleccionador holandés, Wirtz afirmó que el incidente solo reflejaba respeto profesional.

Wirtz añadió: «No, nada de eso. Admiro la mentalidad de Mo: cómo ve las cosas y cómo trabaja. Es alguien a quien vale la pena escuchar, porque tiene mucha experiencia. No atacaba a nadie. Se le dio demasiada importancia a los “me gusta” de los jugadores.

Para mí solo quería despedirse y que tomáramos conciencia de que debemos trabajar más y hacerlo mejor. Nadie está contento con esta temporada.

«Aún podemos clasificarnos para la Champions el domingo y debemos hacerlo. Después, en verano, debemos despejar la mente y preparar la próxima temporada; tenemos una plantilla muy buena y podemos hacerlo mucho mejor».



