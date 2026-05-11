¿Debería Memphis Depay haber logrado más? Un exdelantero del Manchester United y del Barcelona afirma que carecer de una cualidad que sí tiene Bruno Fernandes le ha frenado

En 2015, tras destacar en el PSV y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie, Memphis fichó por el Manchester United por 25 millones de libras (34 millones de dólares). Se le veía como un diamante en bruto, y su llegada generó gran expectación en la Premier League.

En su primera temporada apenas marcó siete goles, dos en Premier. En enero de 2017, con José Mourinho en el banquillo, se marchó al Lyon, un traspaso que representó una pérdida deportiva y económica para el United.

En Francia recuperó la chispa y reencontró el gol, así que su fichaje libre por el Barcelona en 2021 no sorprendió. Poco después, la salida de Messi del Camp Nou le añadió presión. Tras una temporada en Cataluña, fichó por el Atlético de Madrid por 16 meses y luego partió hacia Sudamérica.

Hoy brilla en Corinthians, donde su talento y su estilo de vida encajan a la perfección con la pasión de São Paulo.