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¿Debería Memphis Depay haber logrado más? Un exdelantero del Manchester United y del Barcelona afirma que carecer de una cualidad que sí tiene Bruno Fernandes le ha frenado
La trayectoria de Memphis: del PSV al Corinthians, pasando por el Manchester United y el Barcelona
En 2015, tras destacar en el PSV y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie, Memphis fichó por el Manchester United por 25 millones de libras (34 millones de dólares). Se le veía como un diamante en bruto, y su llegada generó gran expectación en la Premier League.
En su primera temporada apenas marcó siete goles, dos en Premier. En enero de 2017, con José Mourinho en el banquillo, se marchó al Lyon, un traspaso que representó una pérdida deportiva y económica para el United.
En Francia recuperó la chispa y reencontró el gol, así que su fichaje libre por el Barcelona en 2021 no sorprendió. Poco después, la salida de Messi del Camp Nou le añadió presión. Tras una temporada en Cataluña, fichó por el Atlético de Madrid por 16 meses y luego partió hacia Sudamérica.
Hoy brilla en Corinthians, donde su talento y su estilo de vida encajan a la perfección con la pasión de São Paulo.
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¿Por qué Memphis no destacó en un gran club europeo?
¿Debería haber logrado más en su carrera, sobre todo en un club de la élite europea? El exsegundo entrenador del United, Meulensteen, respondió en exclusiva a GOAL: «Sí, lo creo. Pero no me sorprende que no lo haya hecho.
No creo que tenga la mentalidad de hierro de Bruno, ese deseo de darlo todo en cada entrenamiento y partido. Memphis no muestra eso.
Su rendimiento siempre ha sido irregular: hace cosas buenas y luego desaparece. En clubes como el Manchester United hay que dar el máximo en cada partido».
Explicación de Mourinho sobre el fracaso de Memphis en el Manchester United
Mourinho, quien puso fin a la pesadilla de Memphis en el «Teatro de los Sueños», ya había explicado por qué el talentoso delantero fracasó bajo su tutela: «Leí que Wayne Rooney contaba que Memphis llegó en un enorme Rolls Royce con un sombrero de vaquero a un partido del filial, donde jugaban los jóvenes; eso era muy típico de él.
«Es un buen chico, un profesional de verdad, aunque la gente piense que solo es un fiestero.
A veces llegan muy pronto a los grandes clubes, donde no están preparados para la competencia interna y pierden un poco la realidad. Eso fue lo que pasó».
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Jugando con una sonrisa de cara al Mundial de 2026
Memphis ya no se deja afectar por sus detractores. Quiere jugar sonriendo —junto a su excompañero del United, Jesse Lingard— y divertir a quienes pagan por verlo.
Con 32 años, puede sentirse orgulloso de su paso por grandes clubes y aún tendrá un papel relevante con su selección en la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica.