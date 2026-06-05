¿Debe temer ahora el FC Bayern de Múnich? El anuncio de fichajes de Florentino Pérez podría afectar a una estrella del FCB

Es dudoso que este proyecto tenga alguna posibilidad en el próximo mercado de fichajes de verano. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, cerró la puerta a los compradores en abril: «No, es sencillo: no. Tenemos un proyecto a largo plazo y Michael se siente muy a gusto».

Además, el contrato de Olise en la Säbener Straße es a largo plazo y, de momento, no parece contemplar un cambio de aires, menos aún a la capital española.