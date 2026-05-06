Según Sport Bild, el campeón alemán solo fichará al delantero del Newcastle United si se cumplen ciertos requisitos previos.
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¿Debe irse tres jugadores? Max Eberl enfrenta obstáculos internos en el fichaje que quiere el Bayern
El Bayern necesita ingresos por traspasos para cubrir los más de 85 millones de euros que piden los Magpies. Para lograrlo, los tres cedidos —João Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray) y Bryan Zaragoza (AS Roma)— deberían ser fichados de forma definitiva por sus clubes actuales.
Por Palhinha ingresarían unos 30 millones, por Boey al menos 15 y por Zaragoza 13, dinero que iría a la cuenta del club en la Säbener Straße. Sin estas cantidades, fichar al inglés sería inviable.
Además, el director deportivo Max Eberl debe convencer al consejo de supervisión, tradicionalmente cauteloso en fichajes costosos, lo que añade otra dificultad al proceso.
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El Bayern y el Newcastle mantienen primeras conversaciones exploratorias.
Según informes, Gordon ya habló con representantes del Bayern Múnich. El jugador de 25 años quiere fichar por el club alemán, pese a los obstáculos del traspaso.
Según el Daily Mail, los clubes ya mantienen conversaciones preliminares, aunque aún no han iniciado negociaciones formales. Por ahora, el objetivo es conocer la cifra que exigiría el Newcastle por el jugador.
Se rumorea que los Magpies solo negociarán por encima de 86 millones de euros, aunque saben que el jugador busca un nuevo reto el próximo verano y que el Bayern le atrae.