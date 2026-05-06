¿Debe irse tres jugadores? Max Eberl enfrenta obstáculos internos en el fichaje que quiere el Bayern

El Bayern necesita ingresos por traspasos para cubrir los más de 85 millones de euros que piden los Magpies. Para lograrlo, los tres cedidos —João Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray) y Bryan Zaragoza (AS Roma)— deberían ser fichados de forma definitiva por sus clubes actuales.

Por Palhinha ingresarían unos 30 millones, por Boey al menos 15 y por Zaragoza 13, dinero que iría a la cuenta del club en la Säbener Straße. Sin estas cantidades, fichar al inglés sería inviable.

Además, el director deportivo Max Eberl debe convencer al consejo de supervisión, tradicionalmente cauteloso en fichajes costosos, lo que añade otra dificultad al proceso.