Getty Images
Traducido por
«Debe de estar aburrido»: se insta al Liverpool a «romperse a la espalda» por un entrenador de élite que devuelva el «fútbol heavy metal» de Jürgen Klopp
El Slot, en el punto de mira tras una decepcionante defensa del título
Slot ha recibido duras críticas de la grada y del vestuario tras acabar quinto en la Premier. Aunque el Liverpool se clasificó para la Liga de Campeones, su defensa del título decepcionó y se piden cambios en el banquillo.
Murphy cree que al exentrenador del Feyenoord se le acaba el tiempo. En declaraciones al programa Kick Off de talkSPORT, pronosticó: «Si Slot no empieza bien [la próxima temporada], la [presión] volverá a empezar. No creo que tenga mucho que decir en los fichajes, pero sí sobre los que lleguen. Si tras ocho partidos están quintos o sextos, se acabó».
- Getty Images Sport
Luis Enrique, el sustituto ideal
Al hablar de los posibles sucesores de Slot, Murphy ignoró varios nombres del mercado y propuso una apuesta arriesgada: el entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique. El español ha sido una revelación en Francia, llevando al PSG a dos finales consecutivas de la Liga de Campeones.
Murphy cree que la Premier League podría tentarlo a dejar la Ligue 1: «Haría lo imposible por ficharlo». «Si vuelve a ganar la Liga de Campeones, ¿qué más puede hacer? Debe estar aburrido, ganando cada semana en una liga menor. Solo le ilusiona la Champions. Seguro que busca un reto mayor».
El renacimiento de la era Klopp
La afición de Anfield echa de menos el «fútbol heavy metal» que impuso Jürgen Klopp. Murphy cree que Luis Enrique, cuyo estilo en el PSG recuerda al del alemán, puede recuperar esa identidad.
El excentrocampista resumió el atractivo táctico del entrenador del PSG: «Si eres aficionado del Liverpool y ves al PSG, piensas: así quiero que juguemos. Se parece al equipo de Klopp, ¿no? Y si eres uno de los clubes más grandes, ficha a los mejores».
- AFP
Una creciente desconexión en Anfield
Aunque Slot ganó la Premier League en su primera temporada (2024-25), el posterior descenso ha sido espectacular. El Liverpool pasó de cuatro derrotas en el curso del título a doce este año, cifra que ha avivado los rumores sobre el futuro del técnico. Murphy advierte que la relación entre la afición y el entrenador podría ser ya irreparable.
«El revuelo no ha hecho más que crecer», añadió Murphy. «Si se hubiera disipado con algunos triunfos al final de la temporada, lo entendería. Pero ocurrió lo contrario».