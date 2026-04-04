Hussein Hamdy

Traducido por

De vuelta al punto de partida... El brillante juego de Díaz con el Real Madrid se enfrenta al torbellino de Mbappé

¿Cumplirá Arbeloa su promesa al astro marroquí?

El marroquí Ibrahim Díaz, jugador del Real Madrid, corre el riesgo de volver al banquillo tras la reincorporación al equipo del delantero francés Kylian Mbappé.

Esto se produce tras una racha de brillantez que el astro marroquí ha vivido en el once titular del Real Madrid durante los últimos partidos.

    Según el diario español «AS», Díaz ha pasado esta temporada con el Real Madrid de estar totalmente ausente a tener una presencia destacada, para volver luego a un papel de «suplente» de nuevo, en una temporada en la que el astro marroquí no ha conocido términos medios.

    Señaló que Díaz pasa largos periodos en el banquillo o irrumpe en el once inicial durante varios partidos, algo que ya logró en los últimos cinco encuentros antes del parón internacional, donde aprovechó la ausencia de Mbappé para que el entrenador Arbeloa lo alineara como compañero de Vinícius Júnior en el ataque, logrando resultados destacados. pero con el regreso de Kylian, el astro marroquí tendrá que volver a «cero» a la espera de nuevas oportunidades.

    Esta oportunidad podría presentarse ante el Real Mallorca, ya que Arbeloa ha planteado dudas sobre la posibilidad de dar descanso a Vinícius Júnior en una rotación limitada. El entrenador madridista ha declarado: «Viní está cansado y es algo normal, creo que no ha parado ni un solo día desde principios de 2026. Veremos cómo está el viernes antes del partido del sábado y entonces decidiremos».

    El jugador marroquí es el más directamente afectado por esta decisión, ya que, si Vinícius juega, Díaz tendrá que ceder su puesto a Mbappé. No obstante, Díaz cuenta con otras opciones, ya que Arbeloa necesita reorganizar el centro del campo ante la ausencia de Valverde por sanción, una posición en la que el exjugador del City también podría adaptarse.

    El centro del campo fue donde Díaz empezó a destacar en los planes de Arbeloa, ya fuera sustituyendo a Bellingham tras la lesión de este último ante el Rayo Vallecano, o gracias a los minutos que disputó contra la Real Sociedad, Osasuna y el Benfica, hasta que el entrenador le encontró un hueco en el centro del ataque, concretamente en el partido contra el Celta de Vigo, que supuso el punto de inflexión de la temporada y el inicio del despegue del equipo.

    Desde entonces, el Real Madrid no ha dejado de encadenar victorias, al igual que Díaz no ha dejado de ser titular, tras disputar cinco partidos consecutivos como suplente (con un total de 359 minutos), su mejor racha desde su llegada al club. y este repunte llegó de forma inesperada tras pasar por el banquillo en nueve partidos consecutivos (en los que disputó solo 165 minutos) y jugar solo tres minutos en los dos encuentros previos al choque en «Balaídos».

    Arbeloa, en la rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca, elogió la capacidad del jugador marroquí: «Estoy seguro de que seguirá disfrutando de muchos minutos de aquí al final de la temporada porque se lo merece y desempeña un papel muy importante. Nos aporta mucho cuando es titular, y también es capaz de salir desde el banquillo y aportar algo extra. Venía de una situación que no era fácil, supo luchar y, cuando le di la oportunidad, demostró la calidad de jugador que es».

