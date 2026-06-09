«Al principio todo iba bien», recordó Regäsel, hoy de 30 años y jugador del SV Wilhelmshaven de la quinta división de Baja Sajonia, en un vídeo de YouTube de su excompañero en las categorías inferiores del Hertha y la DFB, Bilal Kamarieh. Pero con Kovac, «de repente dejé de tener protagonismo».
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«¡De verdad, le habría dado una paliza!» Un exjugador del Eintracht de Fráncfort lanza duras acusaciones contra el entrenador del BVB, Niko Kovac
Regäsel, que jugó seis de sus once partidos oficiales con el SGE bajo las órdenes del actual entrenador del BVB, vio cómo su relación con Kovac empeoraba antes de la final de la Copa de 2017 contra el Dortmund. El motivo fue una entrevista con el Frankfurter Rundschau, en la que Regäsel criticó a Kovac por su escaso tiempo de juego.
«El periódico me llamó y me preguntó por qué no jugaba con Kovac», explicó Regäsel. «Yo solo dije: no lo entiendo, rindo bien y espero jugar». Sin embargo, afirma que la FR no reprodujo sus palabras con exactitud.
«¿Y qué hace el periódico? Da la vuelta a mis palabras. Deberían haberme preguntado si estaba de acuerdo con la publicación, pero no lo hicieron», explicó. «Al día siguiente, un titular a toda página: Regäsel arremete contra Kovac antes de la final de la Copa DFB. Recibí 100 llamadas».
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Yanni Regäsel critica abiertamente a Niko Kovac
Noticia bomba: según el artículo del FR, aún disponible, el joven de 21 años Regäsel recibió instrucciones del portavoz del Frankfurt para aclarar que algunas de sus declaraciones no eran para publicación. «No hay problema, podéis escribir todo lo que diga. Soy un tipo honesto», afirmó entonces.
Después, el director deportivo, Fredi Bobic, y el presidente, Peter Fischer, acudieron al entrenamiento, reprendieron a Regäsel y le exigieron que se disculpara ante Kovac. «Le pedí perdón y le dije que no lo había dicho tal y como habían escrito», recordó Regäsel.
Kovac reaccionó con calma: «No pasa nada, ya sé que, como berlinés, tienes la boca muy grande». Regäsel pensó que el asunto estaba zanjado, pero luego no fue convocado para la final de la Copa, que el Frankfurt perdió 1-2.
«En mi círculo de amigos había gente que lo conocía»
Según sus propias palabras, Regäsel ya no pudo seguir entrenando con el equipo la temporada siguiente. «Me dijeron que me quedara en casa. Que lo mejor era que ni siquiera volviera al campo», contó, y añadió: «No lo entendía. Yo no había hecho nada».
Regäsel confrontó a Kovac en el vestuario. «Me dijo: Yanni, eres el mejor jugador que tengo, pero no me caes bien. No tendrás sitio en mi equipo». Al preguntarle Kamarieh si Kovac había dicho eso, Regäsel respondió: «Te lo juro. Nunca lo olvidaré».
Hoy, Regäsel cree que su exclusión se debió a sus amistades: «En mi vida privada conocía a gente cercana a él y no le gustó que me llevara bien con ellos», añadió.
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Regäsel sobre Kovac: «Yo le habría dado una paliza»
«Eran hombres muy buenos e influyentes en Fráncfort», recordó Regäsel. «Me llevaba bien con ellos; tenían voz y voto en todos los ámbitos. Se sabía que, si hablabas con ellos, te lo arreglaban todo».
Un día, pese a la prohibición, Regäsel acudió al campo para entrenar en solitario. Recordó con contundencia cómo se sentía respecto a su situación y a Kovac: «En algún momento me di cuenta de que iba a estallar. Y antes de que eso pasara —sinceramente—, le habría dado una paliza».
Regäsel emitió un duro veredicto sobre el croata de 54 años: «No solo me lo hizo a mí. Con el tiempo echó al dios del fútbol Alex Meier, porque quiere parecer el más radical», dijo. «Siempre quiere ser el centro de atención. Después también echó a Max Kruse. Siempre buscó jugadores con voz en el grupo; no los quería para que él tuviera la última palabra. Así es él».