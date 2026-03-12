«De sueño a pesadilla»: el criticado portero reacciona tras su horrible debut en la Liga de Campeones

Kinsky abandonó el campo visiblemente abatido. Tras tomarse un tiempo, el portero se pronunció por primera vez sobre la dramática noche en una historia de Instagram. «Gracias por los mensajes», escribió, y añadió: «De sueño a pesadilla y de vuelta al sueño. Hasta pronto».

Anteriormente en la temporada, el checo solo había jugado dos veces en la Copa de la Liga inglesa, por lo que su convocatoria para el once inicial en el partido de ida de octavos de final fue aún más sorprendente. A los seis minutos, la noche de Kinsky ya se presentaba bajo malos augurios, cuando resbaló con el balón en los pies y Marcos Llorente marcó el 1-0. Para colmo, antes del 3-0 de Julián Álvarez, falló al intentar controlar el balón.