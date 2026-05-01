Su sustitución al descanso sorprendió. Tras el 4-5, el director deportivo Max Eberl respondió: «Esas decisiones las toma el cuerpo técnico». Calificó la actuación de Davies de «muy, muy buena».

Según Bild, el jugador no se entrenó con el grupo el jueves y realizó trabajo individual con el preparador físico Simon Martinello: carreras y ejercicios suaves con balón.

Se desconoce si podrá jugar el sábado ante el 1. FC Heidenheim o el miércoles en la vuelta contra el PSG. Para el lateral, Kompany tiene a Laimer, Stanisic e Ito.