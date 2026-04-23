Buena noticia para Lamine Yamal: pese a su lesión en el muslo, el joven delantero del FC Barcelona podría jugar con España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
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¿De qué gravedad es la lesión de Lamine Yamal? El Barça anuncia que se perderá el resto de la temporada y da su pronóstico para el Mundial
El club informó el jueves que la lesión de Yamal se tratará de forma conservadora. Se perderá lo que resta de temporada y podría estar listo para el Mundial.
Se trata de una lesión en un músculo del muslo izquierdo. Mundo Deportivo ya lo había adelantado, y las pruebas del jueves lo confirmaron. Si su recuperación avanza sin contratiempos, llegará en forma al Mundial, que empieza el 11 de junio.
- AFP
Yamal se lesiona tras transformar un penalti
El joven de 18 años se pronunció el jueves en las redes sociales. «Esta lesión me ha dejado fuera de combate justo cuando más quería estar ahí. Duele muchísimo», escribió Yamal. «Duele no poder luchar junto a mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita». Ahora apoyará a su equipo desde la banda: «Esto es solo un paréntesis. Volveré más fuerte y motivado».
El entrenador Hansi Flick ya había expresado su pesar tras el 1-0 del Barcelona contra el Celta de Vigo: «No es fácil. Tenemos que cuidarlo. Es una pena para nosotros», afirmó Flick. Yamal había marcado el gol de la victoria el miércoles por la noche, en el minuto 40 de penalti. Acto seguido se tocó el muslo y tuvo que abandonar el terreno de juego. Ya en la primera vuelta sufrió una lesión en la ingle.