¡De nuevo en el banquillo! Harry Kane vuelve a ser suplente del Bayern de Múnich por segundo partido consecutivo, mientras que Nicolás Jackson, en plena forma, conserva su puesto

El capitán de Inglaterra se encuentra en terreno desconocido en el BayArena, ya que comenzará el partido en el banquillo en el crucial enfrentamiento del sábado. Tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla, el delantero no ha podido desbancar al imparable Jackson, que sigue liderando la delantera del gigante bávaro.

Este es el segundo partido consecutivo en el que Kane se queda fuera del once inicial, tras una aparición similar en el banquillo en la Champions League a mitad de semana. La decisión de Kompany denota un enfoque cauteloso respecto a la forma física de su figura clave, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo frente a su participación inmediata en la alineación titular.