De los berrinches a las lágrimas de alegría: un emocionado Cristiano Ronaldo rompió su sequía de títulos con el Al-Nassr y ganó la Liga Profesional Saudí

En un ambiente de alta tensión y escrutinio, el Al-Nassr saltó al campo el jueves por la noche para disputar su último partido de la temporada de la SPL contra el Damac. Una vez más, los locales sabían que la victoria les aseguraría el título y, esta vez, lograron el objetivo.

Mané abrió el marcador tras un córner, Coman amplió la ventaja con un disparo desde el borde del área, el rival acortó distancias de penalti, pero Ronaldo, como era de esperar, se adueñó del partido.

El luso marcó el 3-1 con un centro-chut que se coló entre varios jugadores hasta el ángulo inferior derecho, y sentenció el partido y el título con un remate a bocajarro a nueve minutos del final.

Tras el segundo tanto, Ronaldo se emocionó: sabía que, por fin, había cumplido su misión, aunque tarde. Más de tres años después de su llegada, estaba a punto de un título “importante”. Se derrumbó al salir ovacionado poco antes del final.

Muchos se sorprendieron por sus lágrimas, pues aunque el título de la SPL quizá no pesara mucho en el fútbol global, para él lo era todo.

«La gente discutía si a Ronaldo le importaba de verdad el Al-Nassr y su legado en Arabia Saudí o si solo le interesaba él mismo y el dinero», señala Elhalmoush. «Pero ya le habíamos visto llorar tras derrotas en partidos importantes porque parece que realmente le gusta el club y la afición. Se ha involucrado aún más de lo que esperábamos, ahora es copropietario del equipo e incluso disfruta de la cultura saudí.

Por supuesto, persigue objetivos personales, como llegar a los 1000 goles o jugar de forma profesional con su hijo, algo que podría ocurrir pronto, ya que Cristiano Junior podría incorporarse al Al-Nassr este verano. Además, sentía la presión de liderar la revolución futbolística en Arabia Saudí.

«Pero para él era importante a nivel personal. Sí, el dinero es fantástico, su estilo de vida es fantástico y todo gira en torno a él, pero, al fin y al cabo, es un tipo increíblemente competitivo, un gran profesional que solo quiere ganar.

Por eso muchos aficionados neutrales le apoyaban: se lo merecía por la pasión y el compromiso que mostró con una liga que, antes de su llegada, estaba muy por debajo de su nivel. Aunque no seas fan suyo, verle llorar al final del partido lo dice todo.