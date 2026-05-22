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De la lucha por el descenso a la pugna por los cuatro primeros puestos: ¿Podrá el Tottenham emular la remontada del Manchester United? Una exestrella de los Spurs analiza sus opciones y critica la política de fichajes
El Tottenham sigue en la lucha por evitar el descenso en la Premier League
Los Spurs han invertido fuerte en los últimos mercados, pero con pocos resultados. Varios jugadores no han recuperado su mejor nivel, lo que ha afectado su posición en la Premier League.
Ange Postecoglou logró la ansiada Europa League en 2025, rompiendo 17 años sin títulos, pero ese éxito solo tapó grietas.
Tras acabar 17.º la pasada campaña, el descenso a Championship es una amenaza real. Aun así, su futuro depende del último partido contra el Everton y, de momento, se mantienen a flote.
Si Roberto De Zerbi logra la remontada y mantiene al equipo en Primera, podrán planear el futuro. Su rival, el United, mostró lo posible al saltar del puesto 15 al 3 en un año y devolver la Champions a Old Trafford.
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¿Podrá el Tottenham emular el resurgimiento del Manchester United?
¿Podrá el Tottenham renacer en la temporada 2026-27? Hutton, exdefensa de los Spurs, respondió en exclusiva a GOAL: «Por lo que he visto este curso, no lo veo posible.
Quizá habría dicho lo mismo del Manchester United, pero parece que se han motivado de verdad y se han unido bajo el mando de Michael Carrick.
Va a ser un verano interesante para ellos. Las lesiones no han ayudado, y tampoco lo que ha pasado. Han sufrido en casa, y, sinceramente, no los veo peleando por los cuatro primeros puestos la próxima temporada».
Condenan el negocio de traspasos en el norte de Londres
Tras pasar por tres entrenadores desde la marcha de Postecoglou —Thomas Frank, Igor Tudor y De Zerbi—, los Spurs necesitan un cambio sobre el campo para dejar de ser simples aspirantes y optar de verdad al título.
Hablar es fácil, pero los fichajes ambiciosos no. Se necesitarán grandes sumas de dinero para que el Tottenham sea competitivo en la parte alta de la tabla de la Premier League, y es posible que ese dinero escasee.
Al preguntársele si haría falta invertir fuerte para cambiar la tendencia, Hutton añadió: «Muchísimo dinero, absolutamente muchísimo. Creo que este ha sido su talón de Aquiles durante varios años: han salido al mercado y han gastado una cantidad considerable de dinero, pero no creo que hayan acertado.
Las cifras que gastan, entre 50 y 60 millones de libras, en jugadores que no rinden al máximo o que no arrancan bien, les han perjudicado esta temporada.
Las lesiones no han ayudado, pero en general el plantel no ha alcanzado su mejor nivel. ¿Es presión? ¿Una cuestión de mentalidad? No estoy seguro, pero llevan dos temporadas decepcionantes y la afición exige más, así que necesitan un equipo capaz de lidiar con ello».
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El Tottenham se enfrenta al Everton en un partido decisivo en la última jornada
El Tottenham recibirá al Everton el domingo en el norte de Londres, un puesto y dos puntos por encima del descenso. Gracias a su diferencia de goles, un empate bastaría para mantenerse.
Pero si pierden, el West Ham —que recibe al Leeds— aún podría alcanzarlos, así que la tensión será alta hasta conocer la categoría del Tottenham la próxima temporada.