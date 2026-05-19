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¡De ídolo a marginado! Julian Nagelsmann genera gran decepción en el Mundial; ni el héroe del doblete sería convocado
Según estas informaciones, Nagelsmann, que anunciará su lista el jueves, ya le comunicó por teléfono a Füllkrug su decisión. A pesar de una temporada floja, el jugador de 33 años mantuvo hasta el último momento la esperanza de subir al tren del Mundial, pues el seleccionador alemán planeaba llevar a un delantero con buen juego de cabeza como él.
Sin embargo, su mal rendimiento reciente en el club habría motivado la decisión del técnico. Tras una primera mitad de temporada marcada por las lesiones en el West Ham, fue cedido al Milan en enero con la esperanza de ganarse un puesto para el Mundial. Sin embargo, el plan fracasó: no se hizo con la titularidad y, en 19 partidos en la Serie A, solo marcó un gol.
Convocado a última hora, debutó con Alemania a los 29 años, justo antes del Mundial 2022, y fue uno de los pocos brillos en la eliminación de Catar. Con diez goles en sus primeros doce partidos internacionales, se convirtió en una gran esperanza de la delantera alemana y fue uno de los favoritos de la afición en la Eurocopa 2024, donde marcó dos goles en cinco partidos como suplente.
Desde entonces solo ha jugado tres veces más y su último gol data de septiembre de 2024, en la victoria 5-0 sobre Hungría en la Liga de Naciones. En la fase de clasificación para el Mundial, una lesión le impidió jugar, y por bajo rendimiento Nagelsmann ya lo había dejado fuera de los amistosos contra Suiza (4-3) y Ghana (2-1) en marzo.
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A Niclas Füllkrug se suma Yann Bisseck: ambos se perderán el Mundial.
Es dudoso que Nagelsmann lleve a un delantero del estilo de Füllkrug al Mundial. Tim Kleindienst, del Borussia Mönchengladbach, sería la opción más parecida, pero el jugador de 30 años se perdió casi toda la pasada Bundesliga por una lesión de rodilla y solo jugó diez minutos.
Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal) y Nick Woltemade (Newcastle United) ya tendrían su plaza casi asegurada. Como cuarta opción, Nagelsmann podría sorprender con Nicolo Tresoldi, del Club Brugge.
Además, Sport1 informa que el central del Inter Yann Bisseck tampoco irá. A pesar de no ser convocado desde su debut en marzo de 2025, Bisseck había llamado la atención tras una gran temporada en la que el Inter conquistó Liga y Copa.
En su lugar, podría reaparecer Matthias Ginter. El central de 32 años, sin selección desde junio de 2023, brilla en el SC Freiburg y pelearía con Malick Thiaw, del Newcastle United, por ser el quinto defensa. Se espera que Nagelsmann viaje el miércoles a Estambul para ver a Ginter en la final de la Europa League con el Friburgo ante el Aston Villa.
Los cuatro primeros puestos en la defensa parecen fijos: Jonathan Tah (Bayern Múnich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
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El balance de Niclas Füllkrug en la selección alemana
Partidos internacionales
24
Goles
14
Debut internacional
16 de noviembre de 2022 (1-0 vs. Omán, amistoso)
Torneos
Mundial 2022 (3 partidos, 2 goles), Eurocopa 2024 (5 partidos, 2 goles)
Último partido internacional hasta la fecha
8 de junio de 2025 (0-2 vs. Francia, Liga de Naciones)