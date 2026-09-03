Preguntado por el punto en el que se encuentra ahora mismo Gravenberch, después de los momentos bajos en Múnich y de la gloria del título, Hamann, que hablaba en asociación con Betinia NJ, dijo a GOAL: «Creo que está en un punto intermedio, probablemente algo más cerca de donde estaba en la temporada en la que ganó el título.

«Llegó a Múnich y, por alguna razón, no tuvo minutos y se quedó fuera del Mundial a raíz de eso. Llegó a Liverpool y creo que fue una auténtica sensación hace un par de temporadas.

«La temporada pasada fue dura porque estuvo el asunto de [Mohamed] Salah, en el que creo que hubo fricciones dentro del equipo. Luego traes jugadores por muchísimo dinero. El delantero centro, [Alexander] Isak, no está en forma. [Hugo] Ekitike lo hace bien. [Florian] Wirtz no lo consigue.

«Ahora, si juegas en esa posición de pivote o en esa posición de centrocampista central, tu trabajo es hacer llegar el balón a los chicos, a la banda, y darles el balón rápido para que puedan girarse. Porque si das otro toque más, puede que se la des, pero alguien ya les está presionando y no pueden girarse. Pero cuando les das un buen balón, siempre depende de lo que hagan con él.

«Así que Gravenberch puede darle el mejor balón a Wirtz o a Salah, pero si ellos pierden la pelota, nadie va a hablar del pase. Creo que el problema la temporada pasada fue que, si miras a los jugadores de ataque, [Cody] Gakpo estuvo muy decepcionante. A Salah le costó muchísimo marcar en jugada. Wirtz, a lo largo de la temporada, probablemente tuvo uno o dos partidos decentes.

«Así que si les das balones, si haces algo bueno, y ellos realmente no hacen nada, entonces la gente dirá: “bueno, ¿qué hizo realmente Gravenberch?”. Bueno, si recibieron el balón, prepararon un gol y marcaron, entonces dirían: “bueno, todo empezó con él”.

«Y creo que esa siempre es una parte complicada a la hora de valorar a un jugador en esa posición, porque dependes mucho de los jugadores que tienes por delante. Y tampoco quiero defenderle del todo, porque creo que hubo momentos en los que no jugó demasiado bien, y [Alexis] Mac Allister tampoco.

«Sigo pensando que es un muy buen jugador, un jugador poderoso y con muy buena visión. También tiene mentalidad defensiva para detectar el peligro. Me gusta y creo que, si Liverpool quiere volver a donde estaba, algo que creo que será muy difícil esta temporada, desde luego lo necesita».