De Egipto a Arabia Saudí... ¿Ha acabado el arbitraje con el sueño del Al Ahly en la liga?

El martes, el Al Ahly empató 1-1 con el Ceramica Cleopatra en la primera jornada de la fase final de la Liga egipcia.

Es el segundo tropiezo consecutivo del Al Ahly en la Liga egipcia, tras perder 1-2 contra Tala'a El-Gaish en la última jornada de la fase regular.

Además, el “Gigante Rojo” prolongó su mala racha tras caer eliminado en cuartos de la Liga de Campeones de África ante el tunecino Taraji por un global de 2-4.

Menos de 24 horas después, el Al Ahly saudí empató 1-1 con Al-Fayha en la jornada 29 de la Liga Saudí.

Es el segundo tropiezo en sus últimos tres partidos ligueros, tras caer ante Al-Qadisiyah en la jornada 26.

Además, el Al-Ahli prolongó su mala racha tras caer eliminado en semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas: empató 1-1 con Al-Hilal y perdió en los penaltis.