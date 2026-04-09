De Egipto a Arabia Saudí... ¿Ha acabado el arbitraje con el sueño del Al Ahly en la liga?

El Al Ahly sufrió en las ligas egipcia y saudí por decisiones arbitrales polémicas en el tiempo de descuento.
En Egipto, el balón tocó la mano de Ahmed Hani, lateral del Ceramica Cleopatra, en el descuento, pero el árbitro Mahmoud Wafa no pitó penalti.
Tras la revisión del VAR con Mahmoud Ashour, Wafa mantuvo su decisión y el partido acabó 1-1.
Escena que se repitió en la liga saudí: el balón tocó la mano de Villanueva, defensa del Al-Fayha, al intentar despejar un centro de Chris Smalling, y el árbitro Mohamed Al-Sama’il también rechazó señalar penalti.
Tras la presión de los jugadores del Al-Ahli, Al-Samael revisó de nuevo el VAR y mantuvo su decisión.
Además, los jugadores del Al-Ahli reclamaron dos penaltis anteriores que Al-Samael también rechazó.