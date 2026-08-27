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David Raya lanza una advertencia sobre la Champions League mientras el Arsenal aspira a una dinastía tras poner fin a una sequía de 22 años sin ganar la Premier League
El Arsenal aspira a establecer una dinastía en el Emirates
La plantilla de Mikel Arteta está decidida a demostrar que su reciente triunfo en la Premier League fue el inicio de una etapa prolongada de éxitos y no un logro aislado. Después de poner fin a una espera de 22 años para levantar el trofeo de liga, el conjunto del norte de Londres centra ahora una atención adicional en conquistar Europa.
A pesar de alcanzar la final de la Champions League la pasada temporada, el Arsenal acabó cayendo ante el gigante francés Paris Saint-Germain. Sin embargo, ese golpe continental no ha hecho más que alimentar el deseo del vestuario de conquistar la primera Copa de Europa de la historia del club mientras defiende con agresividad su corona nacional.
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Raya expone sus ambiciosos objetivos de títulos
Al hablar sobre las ambiciones del club, Raya subrayó que la plantilla no se conformará. El internacional español cree que el Arsenal tiene la calidad y la mentalidad para competir en todas las competiciones este año.
"Queremos convertirnos en ganadores, no ser algo puntual", explicó el jugador de 30 años. "Creo que vamos a tener que ir a por la liga otra vez, ir a por las copas, ir a por la Champions League porque queremos más".
El guardameta expresó una fe inquebrantable en las capacidades actuales de la plantilla. Añadió: "Queremos todos los trofeos y estamos convencidos de que podemos ganar a cualquiera en cualquier momento, así que solo tenemos que centrarnos en nosotros mismos y hacerlo mejor que la temporada pasada".
Las grandes inversiones refuerzan la solidez defensiva
La monumental campaña del Arsenal hizo que cinco jugadores, Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba y Gabriel Magalhaes, fueran incluidos en el Equipo del Año de la PFA. Al reflexionar sobre ese esfuerzo colectivo, Raya señaló: "La temporada fue increíble, colectiva e individualmente. Creo que merecíamos estar ahí y ser campeones, así que eso era lo más importante.
"Cada temporada es muy, muy larga, con altibajos, pero creo que supimos afrontar todo lo que se nos puso por delante y fue una temporada increíble para levantar el trofeo, para darle al Arsenal la Premier League después de 22 años, así que sí, una temporada increíble".
Para mantener ese impulso, la cúpula del Arsenal ha respaldado con fuerza a Arteta en el mercado de fichajes. Bruno Guimaraes llegó desde el Newcastle por 75 millones de libras más Christos Tzolis, mientras que Ezri Konsa fue fichado desde el Aston Villa en una operación de 55 millones de libras para reforzar la zaga más formidable de la liga.
Raya dio la bienvenida a las incorporaciones en defensa y destacó el impacto positivo en la profundidad de la plantilla. "La llegada de Ezri, para sumarse a la plantilla, va a añadir mucha competitividad dentro del equipo, lo cual es increíble y es realmente, realmente bueno para toda la plantilla", afirmó.
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El Arsenal busca mantener su inicio impecable
El Arsenal ya ha comenzado la defensa de su título de forma contundente, al imponerse por 3-0 al Coventry para asegurar la primera portería a cero de Raya en la nueva temporada. Después de conquistar su tercer Guante de Oro consecutivo con 19 porterías a cero la pasada campaña, el español está deseando ampliar ese registro, tras unirse a un exclusivo club del triplete junto a Pepe Reina, Joe Hart y Ederson.
Añadió: "No soy solo yo. Siempre he dicho lo mismo, es algo colectivo. Obviamente he formado parte de ello y es la tercera vez consecutiva, pero no podemos parar ahí. Queremos conseguir uno más y otro más porque eso significa que es más fácil ganar partidos cuando mantienes la portería a cero, así que ojalá sigan llegando y que lleguen más Guantes de Oro para nosotros".
Con importantes compromisos nacionales y europeos en el horizonte, la renovada plantilla de Arteta debe demostrar que puede equilibrar las exigencias de competir en varios frentes. Integrar rápidamente a fichajes caros como Guimaraes y Konsa será vital mientras intentan compaginar sus ambiciones en la Premier League con un renovado asalto a la Champions League.
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