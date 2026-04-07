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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

David Raya demostró que es «el mejor del mundo», mientras que Kai Havertz elogia al «infravalorado» portero del Arsenal tras la victoria in extremis ante el Sporting de Lisboa

D. Raya
Arsenal
K. Havertz
Sporting de Lisboa
Liga de Campeones

Kai Havertz ha calificado a David Raya como el mejor portero del mundo después de que las heroicidades del español mantuvieran con vida al Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa. A pesar de que Havertz marcó un dramático gol de la victoria en los últimos minutos en Lisboa, el delantero insistió en que su compañero sigue siendo uno de los jugadores más infravalorados del fútbol.

  • Havertz elogia a su compañero de equipo, al que considera «infravalorado»

    Havertz, autor del gol de la victoria del Arsenal, elogió al portero Raya tras el triunfo por 1-0 de los Gunners sobre el Sporting de Lisboa.

    Aunque Havertz acaparó los titulares por su gol en el tiempo de descuento, no tardó en señalar que el resultado se basó en los cimientos que sentó el guardameta español bajo los palos.

    En declaraciones a Amazon Prime tras el pitido final, Havertz no escatimó elogios al valorar el talento de Raya, afirmando: «Increíble. Creo que sigue siendo subestimado en el mundo del fútbol, pero para mí, en las dos últimas temporadas, ha sido el mejor portero del mundo. Es excepcional, nos ha salvado en tantas ocasiones y estamos muy contentos de tenerlo».



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    La actuación heroica de Raya mantiene a raya al Sporting

    Fue una noche en la que Raya tuvo que dar lo mejor de sí mismo para evitar que el equipo portugués se adelantara en el marcador desde el principio. En los primeros cinco minutos, Raya desvió al larguero un disparo de Maxi Araujo que se dirigía a la portería, tras un pase certero de Ousmande Diomande que había abierto la defensa del Arsenal.

    La presión no se detuvo ahí, ya que el equipo local puso a prueba constantemente la determinación de los londinenses. El exdelantero del Newcastle Alan Shearer destacó la importancia de la contribución del portero, afirmando: «Hemos hablado de la profundidad de la plantilla del Arsenal esta temporada, y es por eso, porque cuando sacas a jugadores de la calidad que sacaron esta noche, como Martinelli y Havertz, quieres que salgan y tengan un impacto en el partido, y lo hicieron. Pero si no hubiera sido por la brillantez de David Raya en la portería, que les dio esa base para sacar algo».


  • Los suplentes de lujo marcan la diferencia en Lisboa

    Tras un partido que careció de auténtica calidad durante largos periodos, Mikel Arteta recurrió a su banquillo en busca de un giro decisivo. La entrada de Gabriel Martinelli y Havertz resultó ser un acierto, ya que ambos combinaron sus esfuerzos en los últimos instantes para llevarse una victoria a domicilio vital. Martinelli dio el pase y Havertz aportó la sangre fría.

    «Marcar un gol en los últimos minutos siempre es bonito, sobre todo ante la afición, y nos quedamos con ese resultado», explicó Havertz. «Aún queda mucho trabajo por hacer la semana que viene, pero nos quedamos con el resultado, sin duda. Sobre la asistencia de Gabriel Martinelli: genial, ese chico tiene muchísima calidad. Obviamente, como delantero o centrocampista ofensivo, siempre esperas estos momentos. Lo hizo muy bien, así que hay que darle el mérito a Martinelli».

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Los Gunners aspiran a una gran final

    La victoria supone un gran impulso para el equipo de Arteta, que ha sido objeto de críticas tras los recientes tropiezos en la liga, que le llevaron a perder la Carabao Cup ante el Manchester City antes de quedar eliminado de la FA Cup por el Southampton este fin de semana. Havertz reconoció la importancia de este cambio de rumbo y señaló que el equipo sigue muy metido en la lucha por los grandes títulos ahora que la temporada llega a su recta final. El equipo del norte de Londres afronta ahora el partido de vuelta con una ventaja de 1-0.

    «Sin duda, es un gran cambio de rumbo para nosotros, porque habíamos perdido los dos últimos partidos. Así que hoy queríamos dar un giro a la situación y lo hemos conseguido», concluyó el internacional alemán.

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