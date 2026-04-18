Al preguntarle si sentía simpatía por Slot, pues algunos aficionados del Liverpool dudan de su capacidad para revertir la situación, Moyes respondió: «Por supuesto; ha hecho un trabajo brillante. Es un entrenador realmente bueno, y lo digo de forma neutral. Pero no estoy seguro de que esté de acuerdo con que diga que están recibiendo malas decisiones en Anfield, porque si le preguntas a cualquier entrenador de la Premier League a lo largo de la historia del fútbol, te dirá que si hay un club que se lleva todas las decisiones, ese es el Liverpool Football Club».

El escocés añadió que, en sus distintas etapas en el banquillo, el Everton suele ser el perjudicado por esas decisiones. «Si ahora les ocurren cosas negativas, nosotros las hemos sufrido años tras año al visitarles. Como técnico, Klopp es de primera; seguro que la afición del Liverpool lo reconoce. Muy pocas decisiones van en su contra en Anfield», concluyó Moyes.