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David Moyes se muestra encantado con la «intensidad» del Everton frente al Chelsea, y el entrenador de los Toffees afirma que la victoria fue totalmente merecida
La alegría de Moyes tras vencer a los Blues
Moyes se mostró encantado con la actuación de su equipo, que arrolló al Chelsea en el Hill Dickinson. Los Toffees ocupan ahora el octavo puesto en la clasificación de la Premier League y miran hacia arriba; actualmente se encuentran a cinco puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y a solo tres del Liverpool, quinto.
Moyes declaró a los periodistas: «Creo que ha sido nuestra mejor actuación desde el primer minuto, realmente desde el principio. Creo que hemos hecho un trabajo realmente bueno. El Chelsea venía aquí, probablemente un poco afectado por sus últimos resultados, pero hemos sido capaces de neutralizarlo en diferentes momentos. Además, tienen muchísima calidad en su equipo, así que siempre iba a ser un partido difícil de afrontar [dado] el nivel de los jugadores que tienen».
Cuando se le preguntó por el aspecto más impresionante de la actuación, Moyes respondió: «Creo que la intensidad desde el principio, realmente, la forma en que abordamos el partido; creo que jugamos muy bien en algunos momentos. Creo que hicimos un fútbol realmente bueno. En general también, simplemente por la forma en que se comportaron los jugadores; creo que se dieron cuenta de la importancia del partido y de la importancia de que intentáramos ganar un par de partidos importantes en las jornadas que quedan antes del final de la temporada. Esta noche era un partido importante».
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Ambiente al estilo de Goodison
Moyes elogió el apoyo de la afición del Everton durante todo el partido e insistió en que, por fin, el estadio Hill Dickinson parecía Goodison Park.
Añadió: «El público hizo que pareciera un partido importante. El ambiente dentro del estadio fue magnífico. Se parecía más a Goodison de lo que probablemente lo haya hecho en cualquier otro partido. No sé si el hecho de que el partido empezara a las 17:30 h ayudó a ello, en lugar de a las 20:00 h de un lunes por la noche, pero, obviamente, fue una noche realmente buena y quiero dar las gracias a la afición por el papel que desempeñó, nos ayudó».
Moyes se guarda munición para Europa
Moyes admite que no piensa con tanta antelación y que no está dispuesto a hablar sobre la posibilidad de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada —algo que podría lograrse si el equipo termina en quinta posición—; además, reconoce que terminar entre los diez primeros sería un éxito.
Dijo: «Quedan siete partidos para ver si podemos aferrarnos a una plaza europea, si es que podemos. Yo diría que si conseguimos quedar entre los diez primeros, lo consideraríamos una temporada realmente buena, en lugar de estar cerca de la parte baja de la tabla luchando por evitar el descenso. Pero creo que ahora que estamos aquí no quiero dar un paso atrás porque no se tienen muchas oportunidades, así que creo que en cada partido tenemos que ver si podemos sumar puntos y ver si podemos darnos una oportunidad de meternos en una de las competiciones europeas».
Añadió: «Creo que te estás dejando llevar un poco. La clasificación no miente y, desde luego, no miente en esta época del año. Si nos dieras una plaza europea, te daría la mano por lo que fuera y por la posición que fuera. Sería un gran paso adelante respecto a la situación en la que se ha encontrado el club, sin duda, en los últimos años. Para los aficionados de aquí sería fantástico volver a Europa si fuera posible».
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¿Y ahora qué?
El Everton tendrá que esperar bastante hasta su próximo partido, debido al parón internacional. Se enfrentará al Brentford el 11 de abril.
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