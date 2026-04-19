David Moyes ofrece un informe desalentador sobre Jarrad Branthwaite tras ser retirado en camilla y llorando durante la derrota ante el Liverpool

El momento es cruel para Branthwaite: esta temporada ha jugado solo seis partidos y 681 minutos en la Premier League, con un gol y una asistencia. Antes se perdió 23 encuentros entre agosto y enero. El exentrenador de jugadas a balón parado del Everton, Charlie Adam, lo considera preocupante. «Creo que eso es probablemente lo que le ronda por la cabeza», dijo Adam a talkSPORT. «Parece que vuelve a ser el tendón de la corva derecho, donde se operó a principios de temporada, [y] justo se estaba recuperando de eso. Así que, sí, si vuelve a ser ese tendón de la corva, es un duro golpe para él, porque es un joven de gran talento y estaba trabajando para recuperar la forma física con eso. Le deseo mucha suerte, porque cuando yo estaba en el club sabía que ese tendón le daba problemas y espero que no sea nada grave. Pero si ya se ha operado de eso antes, le costará mucho tiempo volver».