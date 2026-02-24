David Moyes destaca la «brillante» actuación de Senne Lammens tras la ajustada victoria del Manchester United en Everton, ya que el portero calmó el «caos» en el córner

Para Michael Carrick, la actuación fue una prueba del carácter que está forjando dentro del equipo. El entrenador, que permanece invicto desde que sustituyó a Rubén Amorim, destacó la capacidad de Lammens para actuar como fuerza estabilizadora durante los momentos más frenéticos del partido.

«Para mí, un portero tiene que ser fiable, digno de confianza», afirmó Carrick. «En lugar de crear caos, quieres que elimine el caos y calme las cosas. Creo que Senne lo consigue».

La actuación del joven guardameta también llamó la atención de una leyenda del club, ya que Edwin van der Sar le dijo a Lammens que su manejo de la intensa presión física era una señal de que era un portero de primer nivel. El holandés, presente en el partido, habló con el actual número uno del United después del partido en Sky Sports.

«Hola, Senne, buenas noches, soy Van der Sar», comenzó. «Enhorabuena por la victoria, que por supuesto es muy importante, y creo que tu papel en los córners fue horrible.

Había ocho, nueve, doce personas a tu alrededor, así que fue una gran lucha. Pero con tu edad, en tu primer año en la Premier League, lo estás haciendo realmente increíble. Y tienes buenas paradas, buenas manos, así que felicitaciones por tu juego en general. En el pasado [en los córners], solo tenías dos jugadores a tu alrededor, así que tenías algo de espacio para salir.

Pero con esto, no tienes carrera, tienes que quedarte ahí en la línea con ocho, nueve, doce personas delante de ti, así que tuvo que hacer algunos grandes puñetazos para despejar y buenas atrapadas. Bien hecho en tu primer año en la Premier League».