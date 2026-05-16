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David de Gea hizo un corte de mangas a Bruno Fernandes tras saber que el portugués se había adelantado en la lista al portero español y a Cristiano Ronaldo
Reacción apabullante tras una victoria sin precedentes
De Gea reaccionó con humor al ver que Fernandes superó su récord de premios «Sir Matt Busby al Jugador del Año». Tras la publicación del Manchester United que celebraba el logro, el portero español comentó con un emoji del dedo corazón y un «Bruno» dirigido a su excompañero.
La publicación se hizo viral y los aficionados aplaudieron la broma. Aunque De Gea ya no está en Old Trafford, sigue de cerca al club y mantiene el vínculo con sus excompañeros.
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Fernandes supera a las leyendas del United
Fernandes ganó el trofeo de la temporada 2025-26 tras vencer con amplia ventaja en una votación de los aficionados. Es su quinto premio desde su llegada a Old Trafford en 2020, uno más que De Gea y Cristiano Ronaldo, quienes suman cuatro cada uno.
A sus 31 años, el mediocampista vive un momento de forma excepcional y ya es uno de los creativos más destacados en la historia del club. Su regularidad fue clave en una temporada turbulenta, marcada por el nombramiento de Michael Carrick como técnico interino y por la posterior remontada del equipo.
A la caza de un hito en la Premier League
Aunque ya tiene el premio individual, Fernandes busca otro objetivo antes de acabar la temporada: necesita una asistencia más para igualar las 20 en una misma campaña de la Premier League, marca que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Ya suma 19 en la liga y aún le quedan dos duelos: ante el Nottingham Forest y el Brighton. Todo indica que el portugués hará historia de nuevo. Esta temporada ha creado 124 ocasiones, una cifra asombrosa.
- AFP
El legado de Old Trafford, asegurado
Esta victoria convierte a Fernandes en el segundo jugador del club, tras De Gea, en lograr tres premios consecutivos al Jugador del Año. Tras ganar el primero con Ole Gunnar Solskjaer, ha demostrado ser el más fiable del club bajo varios entrenadores. A pesar de las salidas de figuras como Ronaldo y De Gea, Fernandes se mantiene como el eje del equipo. Este nuevo galardón refuerza su lugar entre los grandes del United, aunque le cueste alguna broma de sus excompañeros.