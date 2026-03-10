AFP
David de Gea envía un mensaje de apoyo a Antonin Kinsky después de que el portero del Tottenham sufriera una humillante derrota en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid
Una noche para olvidar en Madrid
La apuesta táctica de Igor Tudor fracasó estrepitosamente, ya que Kinsky sufrió un caótico comienzo de partido que probablemente le perseguirá durante años. En solo 15 minutos de juego, Kinsky cometió dos errores garrafales que permitieron al gigante español tomar una ventaja de tres goles. Con el partido escapándose casi al instante, Tudor tomó la despiadada decisión de sustituir al portero antes de que se cumpliera el cuarto de hora, dejando a un desconsolado Kinsky huir hacia el túnel entre lágrimas mientras Vicario se preparaba para ocupar su lugar.
Kinsky, que solo había disputado tres partidos esta temporada, se vio envuelto en una tormenta en las redes sociales, ya que tanto los aficionados como los expertos reaccionaron a una de las sustituciones más brutales de la historia reciente del fútbol europeo.
De Gea sale en defensa de Kinsky
Sin embargo, en medio del ruido y las críticas, surgió una voz con experiencia que ofreció una perspectiva muy necesaria. El portero de la Fiorentina y exjugador del Manchester United, David de Gea, recurrió a las redes sociales para defender a su compañero de profesión. Tras pasar más de una década bajo el intenso escrutinio de la Premier League y el fútbol internacional, De Gea conoce bien las presiones únicas que conlleva la vida entre los palos, y no tardó en publicar un mensaje de solidaridad con el angustiado jugador del Tottenham.
En su cuenta de X, el español dejó clara su opinión sobre la dificultad de este puesto y la resistencia necesaria para recuperarse de un revés tan público. De Gea escribió: «Nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza alta y volverás a jugar».
Tudor reflexiona sobre un «partido extraño»
El entrenador de los Spurs, Tudor, optó por no insistir en el tema de la actuación de Kinsky cuando le preguntaron al respecto tras el partido, pero afirmó que había sustituido al portero por su propio bien.
«No hay nada que comentar. No es el momento de hablar demasiado. Ha sido un partido extraño, muy extraño. Les hemos regalado tres goles. Empezamos bien, pero luego los problemas nos mataron en tres situaciones. Muy, muy extraño. Muy inusual. Nos ha quitado la confianza. Tuvimos la oportunidad de poner el 4-2, pero luego encajamos un gol que puso el 5-1. ... Pedimos disculpas a los aficionados y a todo el mundo. Es un momento difícil. Todo parece salir mal. Pagamos por pequeños errores. Todo es increíble. Incluso esta situación al final, con dos jugadores [Cristian Romero y Joao Palhinha chocando], parecía que todo se ponía en nuestra contra».
Añadió: «Ocurre muy raramente. Llevo 15 años entrenando y nunca hago esto. Era necesario hacerlo, proteger al chico y al equipo. Una situación increíble. Antes del partido era la decisión correcta, en el momento en el que estamos, la presión sobre Vicario. Tony [Kinsky] es un buen portero».
Crisis en el Tottenham: Tudor al borde del abismo
Aunque se centra en el bienestar de los jugadores, la gestión de Tudor será objeto de críticas. La decisión de alinear al inexperto Kinsky en lugar de Vicario fue una apuesta fallida, lo que ha dejado al cuerpo técnico con la tarea de reconstruir la confianza del joven portero tras una noche humillante en Madrid.
Tudor se enfrenta ahora a una crisis enorme, con los aficionados del Tottenham pidiendo su destitución. Tras la aplastante derrota por 5-2 ante el Atlético, y con el equipo languideciendo en el puesto 16 de la Premier League, su etapa en el Tottenham parece estar llegando a su fin.
