El Nantes representa una opción atractiva pese a su actual situación sobre el terreno de juego. El ocho veces campeón de la Ligue 1 presume de una rica historia en el fútbol francés, lo que ofrece un proyecto con potencial para devolver al club a su antigua gloria.

Sin embargo, el club se encuentra actualmente en una situación de grave desorden tras el descenso de la Ligue 1. El Nantes se encuentra colista de la Ligue 2 después de perder sus tres primeros partidos de liga de la temporada.

La afición ha ido creciendo en frustración bajo la gestión del empresario polaco Kita, que compró el club en 2007. Junto a su hijo y director ejecutivo del club, Franck, Kita ha estado al frente de dos descensos y 24 entrenadores en 19 años.