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David Beckham afirma que Michael Carrick es el mejor entrenador que ha tenido el Manchester United en los últimos diez años
Carrick da un giro a la temporada del Manchester United
Carrick ha protagonizado un notable cambio de rumbo desde que sustituyó a Ruben Amorim el 13 de enero. En sus 75 días al frente del equipo, este técnico de 44 años ha dirigido 10 partidos de la Premier League, en los que ha conseguido siete victorias, dos empates y solo ha sufrido una derrota. El club ha promediado 2,30 puntos por partido bajo su dirección. Esta racha contrasta fuertemente con la etapa de Amorim; el entrenador portugués dirigió 20 partidos de liga esta temporada antes de su destitución, logrando ocho victorias, siete empates y seis derrotas, con lo que sumó solo 31 puntos.
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Beckham elogia la influencia tranquilizadora de Old Trafford
En declaraciones a talkSPORT, Beckham considera que el entrenador interino ha hecho un trabajo increíble. Cuando se le preguntó por el cambio de rumbo, afirmó: «Sí, debo admitir que, para ser sincero, estos últimos meses han sido mucho más tranquilos que los últimos diez años. Ha sido una época difícil. Pero creo que Michael tiene experiencia. Creo que tiene una serenidad que ha aportado al club. Conoce el club. Conoce a los jugadores. Sabe cómo juega el Man United y cómo debería jugar el Man United».
La leyenda del United, que ahora es copropietario de la franquicia de la MLS Inter Miami, añadió: «Siempre me ha gustado Michael como entrenador. Cuando lo miras, se nota una serenidad. Hay, al borde del campo, hay... no quiero decir elegancia porque no estoy seguro de que sea lo correcto, pero hay una elegancia en su forma de ser, ya sea en cómo celebra los goles o en cómo se enfada. Ya sabes, todas esas cosas son importantes en un entrenador. Y creo que la forma en que ha formado el equipo y lo ha unido ha sido, ha sido increíble. Y creo que, como aficionado del United, es exactamente lo que necesitábamos».
Rooney exige un contrato indefinido como entrenador
Wayne Rooney también está convencido de que la búsqueda de un nuevo entrenador debería terminar ya. El legendario exdelantero del United cree que no debería haber ninguna duda sobre si su antiguo compañero de equipo conseguirá el puesto de forma definitiva. Rooney declaró a la BBC: «Debería [conseguir el puesto] al 100 %. Ya lo he dicho. Sabía que esto iba a pasar con Michael Carrick. Lo conozco muy bien. Conozco su carácter, su personalidad. Se necesitaba a alguien con la cabeza fría, pero alguien que conociera el club y a los jugadores necesitaba darles cariño, y él se lo ha dado. Hemos visto a los jugadores jugar con más calidad, más unidos como equipo, y parecen un equipo muy fuerte. Para mí, ¿por qué cambiar?».
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Al Manchester United le esperan partidos decisivos
Al Manchester United le quedan siete partidos cruciales de la Premier League en su lucha por asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones. Los Red Devils volverán a la acción el 13 de abril, cuando reciban al Leeds United, antes de viajar para enfrentarse al Chelsea el 18 de abril. Al partido en casa contra el Brentford del 27 de abril le seguirá un enfrentamiento crucial con el Liverpool, quinto clasificado, en Old Trafford el 3 de mayo. A continuación, Carrick dirigirá a su equipo en un desplazamiento a Sunderland el 9 de mayo y en un partido en casa contra el Nottingham Forest el 17 de mayo, antes de concluir la temporada a domicilio en Brighton el 24 de mayo.