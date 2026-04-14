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Mohamed Saeed

Traducido por

«¡Date prisa!»: Lauren Hemp, nerviosa por la revisión del VAR, admite que «debería haberle dado más fuerza al balón» tras la ajustada victoria contra España

England
L. Hemp
Spain
World Cup Qualification UEFA
K. Walsh
Women's football

Lauren Hemp se convirtió en la heroína de Wembley al minuto 3, aunque la extremo del Manchester City admitió haber dudado de que su gol decisivo hubiera cruzado la línea. Las Lionesses vencieron 1-0 a la campeona del mundo, España, en la eliminatoria para el Mundial 2027 y ahora lideran el Grupo A3 con tres puntos de ventaja.

  • El alivio de Hemp tras una tensa revisión del gol

    Hemp protagonizó el duelo entre la campeona de Europa y la del mundo, aunque el momento decisivo vivió un breve instante de incertidumbre.

    Aprovechó un balón suelto tras un córner en los primeros minutos, lo empujó a la red entre varias jugadoras y esperó tensamente a que el árbitro confirmara el gol.

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  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    Lo que dijo Hemp

    Al recordar el gol que dio a las Lionesses nueve puntos en tres partidos, Hemp dijo: «Estaba segura; vi cómo cruzaba la línea y pensaba: "Dilo ya, árbitro, que ha entrado". Marcar en Wembley ha sido genial».

    Añadió: «Debería haberle dado más fuerza para que entrara del todo. A veces no fue bonito, pero cumplimos».

  • Walsh alcanza las cien internacionalidades

    La noche también fue especial para la centrocampista Keira Walsh, que capitaneó al equipo en su partido 100 con la selección.

    Al respecto, Walsh declaró: «Nunca imaginé llegar a 100 partidos; no lo doy por sentado».

    La goleadora Hemp añadió: «Keira es una jugadora fantástica; la conozco desde joven y me enseñó los trucos del oficio. Es genial tenerla en el equipo. Estoy muy orgullosa de sus 100 partidos; ella lleva el peso del equipo cuando la necesitamos. Es el motor».

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    Hampton salva la situación

    El gol de Hemp dio la ventaja, pero la portera Hannah Hampton aseguró la victoria con una atajada decisiva ante España en los últimos minutos.

    Hemp reconoció la importancia de esa parada y declaró: «Ha sido una actuación muy sólida y hemos dominado en ambas áreas, así que es una victoria importante. Nos hubiera encantado tener más posesión del balón, pero a veces los partidos salen así. Ha sido una actuación muy valiente».

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