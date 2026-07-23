Según The Athletic, Atlanta United negocia el fichaje del uruguayo Núñez. Las conversaciones están en fase inicial, pero el club de la MLS considera incorporar a uno de los jugadores más destacados del mercado.

El club ha demostrado en los últimos años su disposición a fichar a jugadores estrella, y el medio informa de que cuenta con la flexibilidad financiera necesaria para cerrar el acuerdo si se libera una plaza en la plantilla.