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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Darwin Núñez al Atlanta United? Se informa que el club de la MLS ya habla con el exjugador del Liverpool

Darwin Núñez
Al Hilal
Atlanta United
Liverpool
Major League Soccer
Premier League
1ª División
E. Latte Lath
Uruguay
B. Embolo

El Atlanta United negocia el fichaje del exdelantero del Liverpool Darwin Núñez para reforzar su ataque. El uruguayo es su prioridad para ocupar una posible plaza de jugador designado, aunque también sigue al suizo Breel Embolo.

  • Atlanta United v San Diego FCGetty Images Sport

    Se informa que Atlanta evalúa un fichaje impactante.

    Según The Athletic, Atlanta United negocia el fichaje del uruguayo Núñez. Las conversaciones están en fase inicial, pero el club de la MLS considera incorporar a uno de los jugadores más destacados del mercado.

    El club ha demostrado en los últimos años su disposición a fichar a jugadores estrella, y el medio informa de que cuenta con la flexibilidad financiera necesaria para cerrar el acuerdo si se libera una plaza en la plantilla.

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  • Orlando City SC v Atlanta United FC: Quarterfinals - 2026 Lamar Hunt U.S. Open CupGetty Images Sport

    Podría quedar libre la plaza de jugador designado

    El futuro de Emmanuel Latte Lath es incierto. El fichaje más caro de Atlanta no jugó el miércoles ante Charlotte FC por las negociaciones de traspaso, confirmó el director deportivo, Chris Henderson.

    «Estamos manteniendo algunas conversaciones en torno a él y, por precaución, lo hemos dejado fuera de este partido», afirmó Henderson. «Eso es todo lo que voy a decir al respecto por el momento».

    Si se marcha, Atlanta liberaría el cupo de jugador designado para fichar a Núñez, aunque también considera a Embolo.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    Un nuevo comienzo tras su paso por Arabia Saudí

    Se espera que Núñez deje el Al Hilal tras quedar fuera de la lista de extranjeros del club por la llegada de Karim Benzema. La Liga Profesional Saudí limita los fichajes foráneos y el uruguayo, autor de seis goles y cuatro asistencias en 16 partidos, perdió su lugar.

    El Mundial marcó su regreso a la competición tras varios meses sin jugar con su club.

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  • Yokohama F•Marinos v Liverpool - MEIJI YASUDA J.LEAGUE World Challenge 2025 Presented By The Nippon FoundationGetty Images Sport

    Tradición en la Premier League

    Antes de fichar por el Al-Hilal, Núñez pasó tres temporadas en el Liverpool, donde llegó procedente del Benfica en un traspaso valorado en unos 90 millones de dólares. Ayudó al equipo a ganar la Premier League y marcó 25 goles y dio 16 asistencias en 95 partidos ligueros.

    Las conversaciones con Atlanta aún no están avanzadas, pero el interés del club refleja su ambición de sumar otra estrella para revertir la situación. Actualmente ocupa el penúltimo puesto de la Conferencia Este, con 12 puntos.