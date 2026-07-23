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¿Darwin Núñez al Atlanta United? Se informa que el club de la MLS ya habla con el exjugador del Liverpool
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Se informa que Atlanta evalúa un fichaje impactante.
Según The Athletic, Atlanta United negocia el fichaje del uruguayo Núñez. Las conversaciones están en fase inicial, pero el club de la MLS considera incorporar a uno de los jugadores más destacados del mercado.
El club ha demostrado en los últimos años su disposición a fichar a jugadores estrella, y el medio informa de que cuenta con la flexibilidad financiera necesaria para cerrar el acuerdo si se libera una plaza en la plantilla.
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Podría quedar libre la plaza de jugador designado
El futuro de Emmanuel Latte Lath es incierto. El fichaje más caro de Atlanta no jugó el miércoles ante Charlotte FC por las negociaciones de traspaso, confirmó el director deportivo, Chris Henderson.
«Estamos manteniendo algunas conversaciones en torno a él y, por precaución, lo hemos dejado fuera de este partido», afirmó Henderson. «Eso es todo lo que voy a decir al respecto por el momento».
Si se marcha, Atlanta liberaría el cupo de jugador designado para fichar a Núñez, aunque también considera a Embolo.
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Un nuevo comienzo tras su paso por Arabia Saudí
Se espera que Núñez deje el Al Hilal tras quedar fuera de la lista de extranjeros del club por la llegada de Karim Benzema. La Liga Profesional Saudí limita los fichajes foráneos y el uruguayo, autor de seis goles y cuatro asistencias en 16 partidos, perdió su lugar.
El Mundial marcó su regreso a la competición tras varios meses sin jugar con su club.
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Tradición en la Premier League
Antes de fichar por el Al-Hilal, Núñez pasó tres temporadas en el Liverpool, donde llegó procedente del Benfica en un traspaso valorado en unos 90 millones de dólares. Ayudó al equipo a ganar la Premier League y marcó 25 goles y dio 16 asistencias en 95 partidos ligueros.
Las conversaciones con Atlanta aún no están avanzadas, pero el interés del club refleja su ambición de sumar otra estrella para revertir la situación. Actualmente ocupa el penúltimo puesto de la Conferencia Este, con 12 puntos.
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