«Darías la vida por él»: Marc Cucurella afirma que el Chelsea se equivocó al despedir a Enzo Maresca

En declaraciones a The Athletic, Cucurella afirmó: «Con Enzo Maresca al mando, estábamos más consolidados, porque habíamos trabajado juntos durante 18 meses. Si nos fijamos en nuestra primera pretemporada con él, había dudas. Se necesita un proceso para que todos los jugadores entiendan lo que tenemos que hacer. En nuestros últimos meses con Maresca, jugábamos casi de memoria. Si cambiábamos el sistema, sabíamos lo que teníamos que hacer. Se necesita ese tiempo.

«Cuando un entrenador te da esa confianza y te ofrece una plataforma para luchar por los títulos, darías la vida por él. El momento en que Maresca se marchó tuvo un gran impacto en nosotros. Son decisiones tomadas por el club. Si me hubieras preguntado, yo no habría tomado esta decisión».