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«Darías la vida por él»: Marc Cucurella afirma que el Chelsea se equivocó al despedir a Enzo Maresca
Un proyecto que se vio interrumpido
A pesar de haber conseguido títulos bajo la dirección de Maresca, la directiva del Chelsea optó por un cambio de entrenador en enero, sustituyendo al italiano por Liam Rosenior. Desde entonces, los Blues han pasado por grandes dificultades, ganando solo cuatro de sus últimos 12 partidos y quedando eliminados de la Liga de Campeones tras una derrota por un marcador global de 8-2 ante el París Saint-Germain. Cucurella cree que el club está pagando ahora el precio de la falta de experiencia y de la interrupción de un proceso táctico que por fin había empezado a funcionar tras 18 meses de desarrollo.
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Lealtad hacia el antiguo jefe
En declaraciones a The Athletic, Cucurella afirmó: «Con Enzo Maresca al mando, estábamos más consolidados, porque habíamos trabajado juntos durante 18 meses. Si nos fijamos en nuestra primera pretemporada con él, había dudas. Se necesita un proceso para que todos los jugadores entiendan lo que tenemos que hacer. En nuestros últimos meses con Maresca, jugábamos casi de memoria. Si cambiábamos el sistema, sabíamos lo que teníamos que hacer. Se necesita ese tiempo.
«Cuando un entrenador te da esa confianza y te ofrece una plataforma para luchar por los títulos, darías la vida por él. El momento en que Maresca se marchó tuvo un gran impacto en nosotros. Son decisiones tomadas por el club. Si me hubieras preguntado, yo no habría tomado esta decisión».
Lecciones de los rivales
El defensa señaló la estabilidad que se respira en los clubes rivales como el modelo que el Chelsea debería haber seguido. Destacó que la decisión de incorporar a un nuevo entrenador a mitad de temporada —sin haber podido contar con una pretemporada completa— creó un ambiente caótico en el que los jugadores no tuvieron tiempo de asimilar las nuevas ideas tácticas en los entrenamientos.
Cucurella añadió: «La inestabilidad que rodea al club proviene de esto, en pocas palabras. Primero tuvimos un entrenador interino (el exentrenador del equipo sub-21 Calum McFarlane), luego un nuevo entrenador, con nuevas ideas y sin tiempo para trabajar en ellas. Para hacer un cambio así, lo mejor es esperar hasta el final de la temporada. Así se daría tiempo a todos, a los jugadores y al nuevo entrenador, para prepararse, para tener una pretemporada completa… Fíjate en el Arsenal ahora, que está luchando por todos los trofeos. Llevan casi siete años con [Mikel] Arteta y no han ganado mucho. Pero esa confianza en el proyecto da sus frutos».
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¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
El Chelsea se enfrenta a un calendario de abril muy apretado, que comienza con los cuartos de final de la FA Cup contra el Port Vale el 4 de abril, seguidos de partidos cruciales de la Premier League contra el Manchester City, el Manchester United y el Brighton. La dura prueba continúa en mayo con encuentros que podrían decidir el rumbo de la temporada contra el Nottingham Forest, el Liverpool, el Tottenham y el Sunderland, lo que deja a Rosenior sin apenas tiempo para poner en práctica el sistema táctico que tanto ansía Cucurella.