«Darías la vida por él»: Kobbie Mainoo destaca el «papel fundamental» de Michael Carrick en el regreso del Manchester United a la Liga de Campeones tras vencer al Liverpool

Con Carrick al mando, el Manchester United ha hecho de Old Trafford una auténtica fortaleza. Sumando su etapa interina en 2021, ha ganado ocho de nueve partidos de la Premier en casa. Es el sexto técnico y el primer inglés en lograrlo; Antonio Conte fue el último, con el Chelsea en 2016-17. Para Mainoo, marcar el gol de la victoria ante el Liverpool fue muy emotivo. Comentó: «Vi a unos familiares; es una bendición jugar y marcar. Solía sentarme en esa esquina, me siento afortunado de estar aquí. Solía soñar con momentos así. Estoy contento de estar aquí con el club».