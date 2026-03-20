Dana White recibe una agradable sorpresa cuando el presidente de la UFC se lleva una tarjeta de la leyenda del Chelsea John Terry y Lionel Messi valorada en miles de dólares

Según talkSPORT, durante su estancia en Londres con motivo del UFC Fight Night 270, White se desvió hasta Regent Street para inaugurar la nueva sala VIP Regency Lounge. El magnate de las MMA, conocido aficionado a los objetos de colección, llevó su popular serie «Rip It Friday» al Reino Unido, donde suele regalar valiosos objetos relacionados con los deportes de combate a sus seguidores en las redes sociales.

Sin embargo, en esta sesión, White cambió las llaves de cabeza por cabezazos al probar suerte con las cajas de Topps Chrome Sapphire Premier League. La colección recién lanzada se encuentra entre las más codiciadas del sector, y la apuesta dio sus frutos de manera espectacular, ya que descubrió un auténtico santo grial para los aficionados al fútbol.